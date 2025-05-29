Edirne İl Genel Meclisi olağanüstü toplantısı yapıldı

Edirne İl Genel Meclisinde 2025 yılının ilk olağanüstü toplantısı gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Çiğdem Gegeoğlu başkanlığında İl Genel Meclisi Toplantı Salonu’nda yapılan toplantı, tutanak özetlerinin okunmasıyla başladı. Toplantıda gündeme alınan 4 madde oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantının ardından açıklama yapan Meclis Başkanı Gegeoğlu, Saros Körfezi’nde deniz ve turizm sezonunun yaklaştığını belirtti.

Bayram sonrası sahillere yoğun ziyaretçi beklediklerini dile getiren Gegeoğlu, "İşlemleri bekletmemek ve turizm sezonuna hazırlıkları yetiştirmek amacıyla olağanüstü toplantımızı gerçekleştirdik." dedi.

Gegeoğlu, görüşülen gündem maddelerinden birinin sahillerdeki kiralama işlemleri olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Enez ve Keşan Köylere Hizmet Götürme Birliklerimiz, sahillerde düzenlemeyi sağlıklı bir şekilde yürütmek ve misafirlerimize daha konforlu hizmet sunmak adına görevlendirildi. Ayrıca İl Özel İdaresine ait Danişment köyündeki bir yer için, köy muhtarlığıyla protokol imzalandı. Bu alanda vatandaşlarımızın duş, tuvalet, büfe gibi hizmetlerden faydalanabilmesi için gerekli düzenlemeler yapılacak."