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        Edirne'den kısa kısa

        Meriç Kaymakamı Adnan Ayte, 1983'te Hakkari'de sınır ötesi harekat sırasında şehit olan Nezir Kına'nın ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 15:40 Güncelleme: 31.05.2025 - 15:40
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        Edirne'den kısa kısa
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        Meriç Kaymakamı Adnan Ayte, 1983'te Hakkari'de sınır ötesi harekat sırasında şehit olan Nezir Kına'nın ailesini ziyaret etti.

        Küplü beldesinde yaşayan şehit ailesini ziyaret eden Ayte, şehit yakınlarının her zaman yanında olduklarını belirtti.

        Ziyarette şehit için Kur'an-ı Kerim okundu dua edildi.

        - Lalapaşa Kaymakamı Yılmaz'a ziyaret

        Edirne'ye çeşitli incelemelerde bulunmak üzere gelen Göç İdaresi Başkanlığı yöneticileri Lalapaşa Kaymakamı Bahadır Yılmaz'ı ziyaret etti.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Göç İdaresi Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürü Davut Düzgün, daire başkanı Abdullah Özübek ve Edirne Göç İdaresi Müdürü Musa Aşılıoğlu, Yılmaz'a makamında ziyarette bulundu.

        Ziyarette yapılan çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu.

        - Enez'de orman yangınlarıyla mücadele toplantısı

        Enez ilçesinde orman yangınlarıyla mücadele toplantısı düzenlendi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Enez Kaymakamı Muhammed Emin Tutal başkanlığında yapılan toplantıda yangınların önlenmesi ve olası yangında yapılacak müdahaleler konuşuldu.

        Yangın sezonuna hazırlıklı girilmesinin önemine dikkat çekilen toplantıda ilçedeki araç, ekipman durumu ve kurumlar arası işbirliği konuları da görüşüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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