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        Edirne'de Sıfır Atık Market açıldı

        Edirne Belediyesi tarafından oluşturulan Sıfır Atık Market açıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.06.2025 - 16:49 Güncelleme: 04.06.2025 - 16:57
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        Edirne'de Sıfır Atık Market açıldı
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        Edirne Belediyesi tarafından oluşturulan Sıfır Atık Market açıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında Kocasinan Mahallesi'nde oluşturulan marketin açılışı gerçekleştirildi.

        Açılışta konuşan Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın, geri dönüşümü mümkün olan atıkları toplayıp bu atıklara ekonomik değer kazandırdıklarını belirtti.

        Atık toplama sürecini mobil uygulama ile yönetip market sayısını kent genelinde artıracaklarını aktaran Akın, "Bu modelleme Türkiye'ye örnek olacak bir modelleme. İnşallah Türkiye'nin birçok şehrinde de sıfır atık marketlerin bu şekilde bir modelleme ile yaygınlaşmasını hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

        Açılışa, Vali Yardımcısı Sıdkı Zehin, Edirne Baro Başkan Vekili Aygün Ulubey Ergüden, ilçe belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları, siyasi parti temsilcileri, belediye meclis üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Dünya Çevre Günü etkinlikleri Hasan Ali Yücel Çocuk Müzesi’nde devam etti.

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