Edirne Valisi Sezer, Kapıkule'de vatandaşlarla bayramlaştı

İl Jandarma Komutanlığını da ziyaret eden Vali Sezer, Jandarma Komutanı Mehmet Kasım Ermiş ve jandarmaların bayramını kutladı.

Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun da Sezer'e ziyaretten dolayı teşekkür etti.

Polislerin bayramını kutlayan Sezer, vatandaşların güvenliği ve huzuru için fedakarca çalışan polislere görevlerinde başarı diledi.

Askerlerin bayramını kutlayan Sezer, daha sonra Edirne Emniyet Müdürlüğü Polis Bahçesi'ndeki programda polislerle bir araya geldi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Kapıkule Sınır Kapısı'nı ziyaret eden Vali Sezer, görev başındaki personelle bayramlaştı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.