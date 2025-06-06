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        Edirne Valisi Sezer, şehit ailesini ziyaret etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy'un ailesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.06.2025 - 14:09 Güncelleme: 06.06.2025 - 14:09
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        Edirne Valisi Sezer, şehit ailesini ziyaret etti
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        Edirne Valisi Yunus Sezer ve eşi Canan Sezer, şehit polis memuru Nefize Çetin Özsoy'un ailesini ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer çifti, 2016 yılında Mardin’in Midyat ilçesinde emniyet müdürlüğü binasına yönelik terör saldırısında şehit olan Özsoy'un babası Süleyman Çetin ve annesi Hafize Çetin'le bir araya geldi.

        Vali Sezer, şehitlerin emaneti olan ailelerinin her zaman yanlarında olduklarını belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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