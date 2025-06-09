Saros Körfezi sahillerindeki yoğunluk bayramın son gününde de sürüyor

Enez, Erikli, Yayla, Danişment ve Gökçetepe gibi sahilleriyle deniz turizmi sevenlerin ilgisini çeken bölgeye bayramın son gününde de vatandaşlar akın etti.

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