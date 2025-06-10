Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı

        Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 09:23 Güncelleme: 10.06.2025 - 09:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de polisin denetimlerinde uyuşturucuyla yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kent merkezi ve Keşan ilçesindeki denetimlerinde durumundan şüphelendiği 5 kişiyi durdurdu.

        Zanlıların üst aramalarında, 41 gram sentetik uyuşturucu, 25 uyuşturucu hap ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

        Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ferdi Zeyrek'e veda! Belediye önünde tören düzenleniyor
        Ferdi Zeyrek'e veda! Belediye önünde tören düzenleniyor
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        Karnında ağrı hissetti! Baktığında kan gördü! Gerçek röntgende belli oldu!
        Greta Thunberg İsrail'den sınırdışı edildi
        Greta Thunberg İsrail'den sınırdışı edildi
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        F.Bahçe ve G.Saray'ın Sane yarışı!
        Trump'tan Los Angeles'a 2 bin ulusal muhafız
        Trump'tan Los Angeles'a 2 bin ulusal muhafız
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        İşte Montella'nın Meksika 11'i!
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        'Merdiven altı' zayıflama iğnelerindeki kontrolsüz tehlike
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        En iyiler seçildi... Türk kahvaltısı birinci!
        Moldova'dan getirilen kaçak içki can aldı!
        Moldova'dan getirilen kaçak içki can aldı!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Karaciğeri temizleyen 5 yiyecek!
        Tatilciler dikkat! Yargıtay'dan emsal paket tur ücreti kararı!
        Tatilciler dikkat! Yargıtay'dan emsal paket tur ücreti kararı!
        TikTok'ta cilt bakım tuzağına dikkat!
        TikTok'ta cilt bakım tuzağına dikkat!
        Muslera yerine 5 aday!
        Muslera yerine 5 aday!
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        Karı koca çift ve 3 kardeş... Artık yoklar!
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        İsmiyle dikkat çekiyor, halk değişmesini istemiyor
        Doğa yürüyüşüne çıktı... Çobanlar kurtardı! Ölümün pençesinde!
        Doğa yürüyüşüne çıktı... Çobanlar kurtardı! Ölümün pençesinde!
        "Ayrılmamız dert değil"
        "Ayrılmamız dert değil"
        Semih Kılıçsoy'un gözü görüşmelerde!
        Semih Kılıçsoy'un gözü görüşmelerde!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Haftada üç gün, 12 dakika!
        Trump: İç savaş istemiyorum
        Trump: İç savaş istemiyorum

        Benzer Haberler

        'Koku tüneli'nden geçenler, güzel hava soluyup, çeşit çeşit bitki tanıyor
        'Koku tüneli'nden geçenler, güzel hava soluyup, çeşit çeşit bitki tanıyor
        Trakya Üniversitesi "Kampüs 4.0" uygulaması engelli öğrencilerin işlerini k...
        Trakya Üniversitesi "Kampüs 4.0" uygulaması engelli öğrencilerin işlerini k...
        Edirne'de çiçekler ve aromatik bitkilerin yer aldığı "Koku Tüneli" oluşturu...
        Edirne'de çiçekler ve aromatik bitkilerin yer aldığı "Koku Tüneli" oluşturu...
        Saros Körfezi sahillerindeki yoğunluk bayramın son gününde de sürüyor
        Saros Körfezi sahillerindeki yoğunluk bayramın son gününde de sürüyor
        Edirne'de sıcak hava etkili oluyor
        Edirne'de sıcak hava etkili oluyor
        Saros Körfezi sahillerine izinsiz kurulan çadırlar kaldırıldı
        Saros Körfezi sahillerine izinsiz kurulan çadırlar kaldırıldı