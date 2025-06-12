Edirne'deki 10 halk kütüphanesinde 289 bin 583 kitap bulunuyor

Edirne'deki 10 halk kütüphanesine kayıtlı üye sayısının 48 bin 993 olduğu bildirildi.

Türkiye İstatistik Kurumundan (TÜİK) yapılan açıklamada, Edirne'de 10 halk kütüphanesi bulunduğu belirtildi.

Kentteki halk kütüphanelerinde kitap sayısı 289 bin 583 olarak kayıtlara geçerken, kütüphanelerden yararlanan kişi sayısının 142 bin 505, kayıtlı üye sayısının 48 bin 993 ve ödünç verilen materyal sayısının 60 bin 740 olduğu kaydedildi.

Açıklamada ayrıca Edirne’de örgün ve yaygın eğitim kurumlarında 226 kütüphanenin bulunduğu bilgisine yer verildi.