Edirne'de 16 yaşındaki kızı okul bahçesinde öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Edirne'de 16 yaşındaki Gülden Coni'yi okul bahçesinde bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma kapalı olarak gerçekleşti.

Tutuklu sanık E.A'nın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldığı duruşmada tanıkların dinlendiği, duruşmanın çeşitli raporların beklenmesi nedeniyle ertelendiği öğrenildi.

- "Adalete güveniyoruz"

Baba Sami Coni, duruşmanın ardından gazetecilere, adalete güvendiklerini söyledi. Kızının katilinin en ağır cezayı almasını istediklerini belirten Coni, "İnşallah adalet en yakın zamanda tecelli eder. Bu katil en ağır cezayı alır, ailesi de dahil. Acım büyük." dedi.

Anne Zehra Coni de cinayetin planlı olduğunun belgelerle ortaya konduğunu ifade etti. Adalete güvendiklerini ifade eden Coni, "Allah'ın adaletine güveniyoruz." diye konuştu.

- "Sanığın en ağır cezayı alması için çalışıyoruz"