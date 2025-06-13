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        Edirne'de 16 yaşındaki kızı okul bahçesinde öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

        Edirne'de 16 yaşındaki Gülden Coni'yi okul bahçesinde bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.06.2025 - 14:37 Güncelleme: 13.06.2025 - 14:47
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        Edirne'de 16 yaşındaki kızı okul bahçesinde öldüren sanığın yargılanmasına başlandı
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        Edirne'de 16 yaşındaki Gülden Coni'yi okul bahçesinde bıçakla öldüren sanığın yargılanmasına başlandı.

        Edirne 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşma kapalı olarak gerçekleşti.

        Tutuklu sanık E.A'nın Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi üzerinden katıldığı duruşmada tanıkların dinlendiği, duruşmanın çeşitli raporların beklenmesi nedeniyle ertelendiği öğrenildi.

        - "Adalete güveniyoruz"

        Baba Sami Coni, duruşmanın ardından gazetecilere, adalete güvendiklerini söyledi. Kızının katilinin en ağır cezayı almasını istediklerini belirten Coni, "İnşallah adalet en yakın zamanda tecelli eder. Bu katil en ağır cezayı alır, ailesi de dahil. Acım büyük." dedi.

        Anne Zehra Coni de cinayetin planlı olduğunun belgelerle ortaya konduğunu ifade etti. Adalete güvendiklerini ifade eden Coni, "Allah'ın adaletine güveniyoruz." diye konuştu.

        - "Sanığın en ağır cezayı alması için çalışıyoruz"

        Avukat Çağrı Muştu ise üzücü davanın ilk celsesinin gerçekleştiğini belirtti. Duruşmada taraflar ve tanıkların dinlendiğini anlatan Muştu, sanığın en ağır cezayı alması için gayret edeceklerini kaydetti.

        Sanığın savunmasında olayın oluşum, gelişim ve sürecini farklı anlattığını dile getiren Muştu, "Uyuşmayan yerler var. Tahrik altında işlediğini iddia ediyor. Deliller toplandıktan sonra hepsi ortaya çıkacak." ifadelerini kullandı.

        - Olay

        Edirne Çavuşbey Mahallesi'ndeki bir okulun bahçesinde 5 Nisan'da hareketsiz yatan bir kişiyi gören vatandaşların ihbarı üzerine gelen sağlık ekipleri, 16 yaşındaki Gülden Coni'nin bıçaklanarak öldürüldüğünü belirlemiş, katil zanlısı 15 yaşındaki E.A. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

        Sanık hakkında "çocuğa karşı tasarlayarak, canavarca hisle ve eziyet çektirerek kasten öldürme" suçundan 18 yıldan 24 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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