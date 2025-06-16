Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ile annesine 37 bin lira ceza

        Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen şok uygulamada, ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücü ve ruhsat sahibi annesine toplam 37 bin 420 lira ceza kesildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 08:13 Güncelleme: 16.06.2025 - 08:13
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ehliyetsiz motosiklet sürücüsü ile annesine 37 bin lira ceza
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen şok uygulamada, ehliyetsiz motosiklet kullanan sürücü ve ruhsat sahibi annesine toplam 37 bin 420 lira ceza kesildi.

        Şükrüpaşa Caddesi'ndeki uygulamaya 15 ekip katıldı.

        Ekiplerce 215 kişi ile 114 araç sorgulandı.

        Denetim sırasında durdurulan bir motosikletin sürücüsünün ehliyetsiz olduğu belirlendi.

        Sürücüye, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 710 lira, motosikletin sahibi olan annesine de ehliyetsiz kişiye araç kullandırmaktan aynı miktarda para cezası olmak üzere anne ve oğluna toplam 37 bin 420 lira idari para cezası uygulandı.

        Sürücü, evde olan annesini telefonla arayıp durumu bildirdi.

        Daha sonra motosiklet, sürücünün yakınlarına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        İran'ın nükleer tesislerindeki hasar uydudan görüldü
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        İran'dan nükleer silah açıklaması
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        "USS Nimitz Orta Doğu'ya geliyor"
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Netanyahu: Nükleer bir holokost yaşamayacağız
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        Çatışmaların 4. günü! İsrail-İran saldırıları sürüyor
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İsrail'den uzun menzilli saldırı
        İran'da 3 önemli asker öldürüldü
        İran'da 3 önemli asker öldürüldü
        Trump: Anlaşmanın zamanı geldi
        Trump: Anlaşmanın zamanı geldi
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Dehşeti gizli kamera ortaya çıkardı! Böyle anne olmaz olsun!
        Ücretler enflasyona yenildi
        Ücretler enflasyona yenildi
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
        Anne ve yavru ayıların piknik keyfi!
        Otomotivde yerlilik oranı alarm veriyor
        Otomotivde yerlilik oranı alarm veriyor
        Kabine Toplantısı'nda yoğun gündem: İsrail-İran çatışması, maaş zamları...
        Kabine Toplantısı'nda yoğun gündem: İsrail-İran çatışması, maaş zamları...
        Parmak izi kadar benzersiz başka ne var?
        Parmak izi kadar benzersiz başka ne var?
        Suudi Arabistan'dan En-Nesyri'ye teklif!
        Suudi Arabistan'dan En-Nesyri'ye teklif!
        Önce arkadaşını öldürüp parçalara böldü sonra intihar etti
        Önce arkadaşını öldürüp parçalara böldü sonra intihar etti
        Galatasaray, Hakan'da vites artırdı!
        Galatasaray, Hakan'da vites artırdı!
        Batman'da bir binada balkon çöktü! 4 ölü, 6 yaralı
        Batman'da bir binada balkon çöktü! 4 ölü, 6 yaralı
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        Fenerbahçe'den Heung-min Son harekatı!
        Pikap uçuruma devrildi: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı
        Pikap uçuruma devrildi: Aynı aileden 3 ölü, 1 yaralı

        Benzer Haberler

        Yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı
        Yurt dışına kaçma hazırlığındayken yakalanan FETÖ şüphelileri tutuklandı
        Edirne'de "Babalar Futbol Oynuyor" etkinliği düzenlendi
        Edirne'de "Babalar Futbol Oynuyor" etkinliği düzenlendi
        Edirne'de 5 dekarlık buğday ekili alan yandı
        Edirne'de 5 dekarlık buğday ekili alan yandı
        Edirne'de orman yangını (2)
        Edirne'de orman yangını (2)
        Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de buğday tarlasında çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de orman yangını
        Edirne'de orman yangını