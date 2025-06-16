Edirne'de 18 saat ağaçta mahsur kalan kedi kurtarıldı

Edirne'de 18 saat ağaçta mahsur kalan kedi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Musabeyli Korusu Mesire Alanı'na dün piknik yapmaya gelen Eren ailesinin "Şirin" isimli tekir cinsi kedisi tasmasından kurtularak ağaca tırmandı.

Tenzile Eren eşi ve kızıyla çok uğraşmasına rağmen kediyi ağaçtan indiremedi. İtfaiye ekipleri de kediyi bulunduğu yerden alamadı.

Aile kedi ağaçtan inmeyince geceyi ağacın altına park ederek burada araçta geçirdi. Kedinin kumu, yemek kabı ve oyuncaklarını da buraya getiren Eren ailesi 18 saat boyunca kediyi burada bekledi.

Tenzile Eren ve kızı Defne Eren, bir program dolayısıyla mesire alanına gelen Edirne Valisi Yunus Sezer'den yardım istedi.

Sezer de itfaiye ekiplerinin gerekli ekipmanlarıyla olay yerine intikal etmesi için talimat verdi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri ve Edirne Jandarma Komutanlığı bünyesinde oluşturulan Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi sevk edildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Edirne Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak da kurtarma çalışmasını takip etti.