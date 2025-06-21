Edirne'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı
Edirne'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Edirne'de 4 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Kuvayi Milliye Bulvarı'nda, E.B. yönetimindeki 22 BF 047 plakalı otomobil ile E.Ö. idaresindeki 34 DZB 044 plakalı SUV araç çarpıştı.
Kazanın etkisiyle savrulan araçlar seyir halindeki A.S. idaresindeki 22 ACU 005 plakalı hafif ticari araç ile S.A. yönetimindeki 34 MKV 177 plakalı otomobile çarparak durabildi.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan E.B. idaresindeki otomobildeki yolcu, sağlık ekiplerince Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
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