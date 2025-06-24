Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi yaptı

        Edirne İl Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.06.2025 - 09:20 Güncelleme: 24.06.2025 - 09:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne İl Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

        İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun’un katılımıyla Şevki Arman Caddesi’nde denetim gerçekleştirildi.

        Polis ekipleri uygulamada 374 kişi sorguladı, 93 aracı kontrol etti.

        Denetimde 8 araç sürücüsüne eksikleri nedeniyle para cezası uygulandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        FETÖ operasyonu: 176 asker için gözaltı kararı!
        FETÖ operasyonu: 176 asker için gözaltı kararı!
        8 ilde Maydonoz Döner operasyonu: 63 gözaltı
        8 ilde Maydonoz Döner operasyonu: 63 gözaltı
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        Trump'tan ateşkes açıklaması! İsrail-İran hattında son durum
        THY'den İran-ABD saldırıları önlemi!
        THY'den İran-ABD saldırıları önlemi!
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        Hürmüz Boğazı neden önemli?
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kıraathane önünde husumet kurşunu!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kıraathane önünde husumet kurşunu!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kenan Yıldız, İtalya'da manşetleri süsledi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        Kahreden haber... Evladı için canını verdi!
        İlk kez anlattı
        İlk kez anlattı
        Motorine indirim geldi
        Motorine indirim geldi
        Kan donduran olay! Oltası yerde kaldı!
        Kan donduran olay! Oltası yerde kaldı!
        Türkiye’de kamu çalışanları fazla mı?
        Türkiye’de kamu çalışanları fazla mı?
        Flaş transfer önerisi: Mehdi Taremi
        Flaş transfer önerisi: Mehdi Taremi
        Mısırlıların göz makyajında 'sağlık' detayı
        Mısırlıların göz makyajında 'sağlık' detayı
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        Hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Antalya'nın gizemli mağarası görüntülendi
        Evlilik teklifinde bulundu
        Evlilik teklifinde bulundu
        Kan donduran olay! 2 aylık bebek cesedi dondurucuda bulundu
        Kan donduran olay! 2 aylık bebek cesedi dondurucuda bulundu
        PFDK başkanı istifa etti!
        PFDK başkanı istifa etti!
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!
        Batman'da bilirkişi heyeti kaza yaptı! 5 can kaybı var!

        Benzer Haberler

        Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Trakya Üniversitesi Mimarlık Fakültesinde mezuniyet töreni düzenlendi
        Edirne'de kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yar...
        Edirne'de kamyonetle motosikletin çarpıştığı kazada motosiklet sürücüsü yar...
        Edirne'de Tunca Nehri kenarındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de Tunca Nehri kenarındaki otluk alanda çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Edirne'de park halindeki tıra çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı
        Yolda park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Yolda park halindeki TIR'a çarpan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Edirne'de köy yolları otoyol kalitesinde sıcak asfaltla kaplanmaya devam ed...
        Edirne'de köy yolları otoyol kalitesinde sıcak asfaltla kaplanmaya devam ed...