Edirne'de trafik denetiminde motosiklet sepetini açan polisler yavru kediyle karşılaştı
Edirne'de polis ekiplerinin denetim sırasında durdurduğu motosikletin sepetinden 4 günlük yavru kedi çıktı.
Edirne'de polis ekiplerinin denetim sırasında durdurduğu motosikletin sepetinden 4 günlük yavru kedi çıktı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şevki Arman Caddesi'nde gerçekleştirdikleri denetimde durdurdukları motosikletin sepetinden gelen ses üzerine inceleme yaptı.
Sepeti açan ekipler, içerisinde 4 günlük bir yavru kedi olduğunu fark etti.
Motosiklet sürücüsü Özge Yalın, kediyi annesinin terk ettiğini ve sokakta bulduğunu belirterek, "4 gündür bakıyorum. 2 saatte bir biberonla besliyorum. Sepette sıcak su torbası ve özel maması var." dedi.
Yavru kedi, hem polis ekiplerinin hem de çevredeki vatandaşların yüzünde gülümseme oluşturdu.
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