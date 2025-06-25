Edirne'de ağaca çarpan otomobildeki 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Kaza yerine giden Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü Kaymakamı Onur Kökçü, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım'dan bilgi aldı.

Yaralılardan Muhammed Özcan Ç. ile Yaren Naz Ç. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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