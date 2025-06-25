Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de ağaca çarpan otomobildeki 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.06.2025 - 16:30 Güncelleme: 25.06.2025 - 16:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de ağaca çarpan otomobildeki 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kırcasalih beldesinden Uzunköprü ilçesi istikametine ilerleyen Muhammet Ç. idaresindeki 22 AC 267 plakalı otomobil, Yeniköy kavşağı yakınlarında bariyeri aşarak bir ağaca çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçtaki Arif Ö, Kübra Ö. ve Yasemin Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

        Yaralanan sürücü Muhammet Ç, Muhammed Özcan Ç. (1) ve Yaren Naz Ç. (10) sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Yaralılardan Muhammed Özcan Ç. ile Yaren Naz Ç. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Sürücünün tedavisi sürüyor.

        Kaza yerine giden Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü Kaymakamı Onur Kökçü, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım'dan bilgi aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        2026 NATO Zirvesi Türkiye'de
        Rüzgarla başka bir ilçeye sıçradı!
        Rüzgarla başka bir ilçeye sıçradı!
        Antalya'da yaşandı! Trafikte iki kadına silah doğrulttu!
        Antalya'da yaşandı! Trafikte iki kadına silah doğrulttu!
        Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!
        Sapığa ceza yağdı! Otizmli kız çocuğuna TIR'da 4 gün cinsel istismar!
        NATO lideri Rutte: ABD'nin saldırısı legaldir
        NATO lideri Rutte: ABD'nin saldırısı legaldir
        Kaleye Martinez, sol beke Digne!
        Kaleye Martinez, sol beke Digne!
        Silahlı saldırıda 9 yaşındaki çocuk öldü!
        Silahlı saldırıda 9 yaşındaki çocuk öldü!
        Sezon ortasında Çeşme susuz mu kalacak?
        Sezon ortasında Çeşme susuz mu kalacak?
        Biri bıçak biri satırla geldi!
        Biri bıçak biri satırla geldi!
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        İsrail-İran ateşkesinde son durum ne?
        Gizli kamera skandalının yaşandığı bungalovu kaldırdılar!
        Gizli kamera skandalının yaşandığı bungalovu kaldırdılar!
        Yaren'in yavruları da halkalandı! Uydudan izlenecekler
        Yaren'in yavruları da halkalandı! Uydudan izlenecekler
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        7 yıldır kayıptı! Kocası cinayeti itiraf etti!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Uğurcan transferinde Fenerbahçe bir adım önde!
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Benzin ve motorine indirim bekleniyor
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Kenan Yıldız'a dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        Galatasaray'dan Hakan Çalhanoğlu'na dev teklif!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        99 milyon yıllık kehribarın içinde zombi mantarı bulundu!
        Doktorlar için yeni dönem
        Doktorlar için yeni dönem
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike
        Karnın sağ alt köşesinde saklanan tehlike

        Benzer Haberler

        Edirne'de anızda başlayıp 3 metruk eve sıçrayan yangın söndürüldü
        Edirne'de anızda başlayıp 3 metruk eve sıçrayan yangın söndürüldü
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Edirne'de devrilen traktörün sürücüsü öldü
        Edirne'de çiftçiler kenevirle mücadele konusunda bilgilendirildi
        Edirne'de çiftçiler kenevirle mücadele konusunda bilgilendirildi
        Edirne'de rütbe terfi töreni düzenlendi
        Edirne'de rütbe terfi töreni düzenlendi
        Edirne'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralan...
        Edirne'de otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralan...