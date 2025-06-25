Edirne'de ağaca çarpan otomobildeki 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde otomobilin ağaca çarpması sonucu 5 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Kırcasalih beldesinden Uzunköprü ilçesi istikametine ilerleyen Muhammet Ç. idaresindeki 22 AC 267 plakalı otomobil, Yeniköy kavşağı yakınlarında bariyeri aşarak bir ağaca çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, araçtaki Arif Ö, Kübra Ö. ve Yasemin Ç'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Yaralanan sürücü Muhammet Ç, Muhammed Özcan Ç. (1) ve Yaren Naz Ç. (10) sağlık ekiplerince Uzunköprü Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralılardan Muhammed Özcan Ç. ile Yaren Naz Ç. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Sürücünün tedavisi sürüyor.
Kaza yerine giden Edirne Valisi Yunus Sezer, Uzunköprü Kaymakamı Onur Kökçü, Edirne Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Kasım Ermiş ve İl Sağlık Müdürü İshak Yıldırım'dan bilgi aldı.
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