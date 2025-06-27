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        Edirne'deki Söğütlük Millet Bahçesi'nde spor etkinlikleri düzenlendi

        Edirne'de TOKİ Başkanlığı tarafından Meriç Nehri kenarına yapılan ve İzzet Arseven Kent Ormanı'nı içine alan Söğütlük Millet Bahçesi'nde spor etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.06.2025 - 11:19 Güncelleme: 27.06.2025 - 11:19
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        Edirne'deki Söğütlük Millet Bahçesi'nde spor etkinlikleri düzenlendi
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        Edirne'de TOKİ Başkanlığı tarafından Meriç Nehri kenarına yapılan ve İzzet Arseven Kent Ormanı'nı içine alan Söğütlük Millet Bahçesi'nde spor etkinlikleri gerçekleştirildi.

        Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Yeşilay Edirne Şubesi işbirliğinde Dünya Uyuşturucu ile Mücadele Günü kapsamında öğrencilerin katılımıyla etkinlikler düzenlendi.

        Etkinliğe katılan Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak ve İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz çocuklarla spor yaptı ve sohbet etti.

        Yeşilay gönüllüleri ise katılımcıları bağımlılıklarla mücadeleye yönelik bilgilendirdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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