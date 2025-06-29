Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne'de polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi yaptı

        Edirne İl Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.06.2025 - 09:33 Güncelleme: 29.06.2025 - 09:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne İl Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü personelince Karaağaç Mahallesi'nde düzenlenen uygulamada 9 ekip görev aldı.

        Uygulamada 45 kişi ve 37 araç sorgulanırken, kurallara uymadığı tespit edilen 2 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hem sağanak hem kuvvetli rüzgar var!
        Hem sağanak hem kuvvetli rüzgar var!
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        Bebek Otel'e yıkım kararı
        İzmir'de şafak operasyonu: 141 hükümlü gözaltında
        İzmir'de şafak operasyonu: 141 hükümlü gözaltında
        Pakistan'da bombalı saldırı! 13 asker öldü, 24 kişi yaralandı
        Pakistan'da bombalı saldırı! 13 asker öldü, 24 kişi yaralandı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Milli sporcu bıçaklandı
        Çankırı'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı
        Çankırı'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı
        Hasandağı'nda düşüp yaralanan Kızılay Ankara Şube Başkanı ile mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
        Hasandağı'nda düşüp yaralanan Kızılay Ankara Şube Başkanı ile mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Güney Kore'de yaş hesaplama düzeni değişti
        Cip ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        Cip ile TIR çarpıştı: 2 ölü, 2 yaralı
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Ünlü türkücü sahneden hastaneye kaldırıldı
        Libya'dan Yunanistan'a cevap
        Libya'dan Yunanistan'a cevap
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        Trump: Uranyumu taşımadılar
        MI6'in yeni başkanının dedesinin Nazi casusu olduğu bildirildi
        MI6'in yeni başkanının dedesinin Nazi casusu olduğu bildirildi
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        Çiftçilere yeni kredi paketleri
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Jhon Duran transferinde müjdeyi verdiler!
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        Murat Ülker’den TBMM’ye çağrı
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        İstanbul'da kiralık sosyal konut yapılacak
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'a geldi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Fenerbahçe'den Yaser Asprilla hamlesi!
        Beşiktaş, Osayi transferinde masadan kalktı!
        Beşiktaş, Osayi transferinde masadan kalktı!

        Benzer Haberler

        Edirne'de suyu buharlaşan gölün tuz tabakası ortaya çıktı
        Edirne'de suyu buharlaşan gölün tuz tabakası ortaya çıktı
        Marmara Bölgesi için 'kuvvetli rüzgar' uyarısı
        Marmara Bölgesi için 'kuvvetli rüzgar' uyarısı
        Edirne'de orman yangını
        Edirne'de orman yangını
        Edirne'de Uluslararası Balkan Folklor Festivali kapsamında "kuker" geleneği...
        Edirne'de Uluslararası Balkan Folklor Festivali kapsamında "kuker" geleneği...
        GÜNCELLEME - Edirne'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Edirne'de çıkan orman yangını kontrol altına alındı
        Edirne'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Edirne'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyor