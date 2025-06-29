Edirne'de polis ekipleri asayiş ve trafik denetimi yaptı
Edirne İl Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.
Edirne İl Emniyet Müdürlüğünce asayiş ve trafik denetimi yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü personelince Karaağaç Mahallesi'nde düzenlenen uygulamada 9 ekip görev aldı.
Uygulamada 45 kişi ve 37 araç sorgulanırken, kurallara uymadığı tespit edilen 2 araç sürücüsüne idari para cezası uygulandı.
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