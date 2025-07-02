Başpehlivan Orhan Okulu altın kemeri kazandığı formuna geri döndü

GÖKHAN BALCI - Başpehlivan Orhan Okulu, Kırkpınar'da altın kemeri kazandığı yıllardaki formuna geri döndüğünü, bu yıl da kemer için iddialı olduğunu belirtti.

Okulu, AA muhabirine, Kırkpınar hazırlıklarına kışın başladıklarını söyledi.

Haftada 6 gün antrenmanla yoğun bir tempoda çalıştıklarını kaydeden Okulu, "Kırkpınar'dan önce lig güreşlerimiz vardı. Lig güreşlerinin ikisinde birinci, birinde ikinci olarak şu anda zirvede devam ediyorum. Şimdi de Kırkpınar haftasına girdik. Son antrenmanlarımızı yaparak dinlenmeye geçtik." dedi.

Okulu, pehlivanlar için kondisyonun çok önemli olduğunu, Kırkpınar'da 1,5-2 saat süren müsabakaların zorlu geçtiğini dile getirdi.

Kırkpınar'a formda gelebilmek için kış sezonunun büyük önem taşıdığını ifade eden Okulu, "Şu an kemer aldığım yıllardaki kilomdayım, o formu yakaladım. Benden ağır güreşçi arkadaşlar da var. Kilo avantajları var ama onlara da kondisyon gerekiyor." diye konuştu.

- "Kırkpınar hata kabul etmiyor" Okulu, geride kalan yıllardaki hatalarından gerekli dersleri çıkardığını belirtti. Son 3-4 yılda basit hatalarla müsabakaları kaybettiğini aktaran Okulu, şunları kaydetti: "Kırkpınar hata kabul etmiyor. Bir hata mağlup olmanıza neden oluyor. 2-3 yıldır kış sezonuna sakatlıklarla giriyordum. Bu yıl hiçbir sakatlığım yok. Parmağının ucunda küçük bir hasar olsa bile güreşemiyorsun. Tüm arkadaşlarıma sakatlıksız bir Kırkpınar diliyorum. Güreşlerden önce heyecanlanmamaya çalışıyorum. Ne kadar profesyonel olursam olayım, Kırkpınar sahasına gelince insanda bir heyecan oluyor. Cuma namazlarına gidip şükür namazı kılarak dualı çayıra çıkıyorum." - "Eski halime döndüm" Başpehlivan Furkan Durmuş Altın ise bu yıl Muratpaşa Belediyesine transfer olduğunu, Kemal Yılmaz yönetiminde Orhan Okulu gibi usta bir pehlivanla Kırkpınar'a hazırlandığını söyledi.