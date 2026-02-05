Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 16:01 Güncelleme: 05.02.2026 - 16:01
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Edirne İl Başkanı İba, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenleri andı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve "Asrın Felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin üçüncü yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        İba, mesajında aradan geçen zamana rağmen yaşanan büyük acının ilk günkü tazeliğini koruduğunu belirterek, depremde hayatını kaybeden vatandaşları rahmetle andı.

        Depremlerin 11 ili etkilediğini ve on binlerce kişinin yaşamını yitirdiğini hatırlatan İba, söz konusu afetin Türkiye tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara geçtiğini ifade etti.

        Depremin ardından devlet ve milletin el ele vererek büyük bir dayanışma örneği sergilediğini vurgulayan İba, devletin tüm imkanlarıyla ilk andan itibaren sahada yer aldığını kaydetti.

        Hayatını kaybedenlerin acısının hiçbir zaman dinmeyeceğini ifade eden İba, "Bu büyük felaket milletimizin yüreğinde derin yaralar açtı. Ancak devletimiz ve milletimiz omuz omuza vererek yaraları sarmak için eşsiz bir mücadele ortaya koydu. Genciyle yaşlısıyla herkes, acılara ortak olmak ve yaraları sarmak için gece gündüz demeden çalıştı." ifadelerini kullandı.

        İba, arama kurtarma faaliyetlerinden barınmaya, altyapıdan kalıcı konutların inşasına kadar her alanda yoğun bir seferberlik yürütüldüğünü belirterek, deprem bölgesinde hayatın yeniden inşa edilmesine yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdüğünü aktardı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hatay'da katıldığı törende 455 bininci afet konutunun teslim edildiğini anımsatan İba, yürütülen inşa seferberliği kapsamında 455 bin 357 konut ve iş yerinin yapımının tamamlandığını vurguladı.

        Afet sonrası süreçte sergilenen birlik ve beraberliğin, Türk milletinin zor zamanlarda nasıl kenetlendiğinin en güçlü göstergesi olduğunu vurgulayan İba, "Aynı acıları bir daha yaşamamak adına afetlere karşı daha dirençli şehirler kurmak ve gerekli tedbirleri almak hepimizin ortak sorumluluğudur." değerlendirmesinde bulundu.

        İba, 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır dileyerek, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun temennilerini iletti.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        7 yaşındaki Elanur'u babası taşıdı! Küçük tabuttaki en büyük acı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Gölün suyu çekildi... Küplerin içinden insan kemikleri çıktı!
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Ram fiyatlarında tarihi zirve beklentisi
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Çeşme'de sel! Yollar göle döndü, denize çamurlu su aktı!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        Galatasaray, Sacha Boey ile anlaştı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hem ABD hem İran'la görüşüyoruz
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Dış basında N'Golo Kante yankıları!
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Starmer Mandelson'ı büyükelçi olarak atadığı için özür diledi
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Bakımevinde kendisini ateşe verdi! "Üzerine dök, yak, kurtul" iddiası!
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Türkiye Petrolleri ile Chevron arasında önemli anlaşma
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        Kaybolduktan 8 gün sonra cesedi bulunmuştu! İşte Elif'in otopsi raporu!
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        "Namazlı, abdestli, mütevazı çocuk"
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Çıkar silahı sık lan şuna" Lüks araçtan indiler feci biçimde dövdüler!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Taksi beni sevmiyor" diyerek saldırmış!
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        "Podcast" kültürü nasıl başladı?
        BYD yatırımında son durum ne?
        BYD yatırımında son durum ne?
        Murillo bitti bitiyor!
        Murillo bitti bitiyor!
        "Erken büyümüş bir karakter"
        "Erken büyümüş bir karakter"

        Benzer Haberler

        Edirne'de uyuşturucuya geçit yok: 1 şüphelinin üzerinde esrar ele geçirildi
        Edirne'de uyuşturucuya geçit yok: 1 şüphelinin üzerinde esrar ele geçirildi
        Edirne İl Genel Meclisi'nde Sabuncu Bağları'nın şehitlik envanterine alınma...
        Edirne İl Genel Meclisi'nde Sabuncu Bağları'nın şehitlik envanterine alınma...
        Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu
        Servis minibüsünün çarpıp sürüklediği kadın yara almadan kurtuldu
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Kapanan Ulus Pazarı'nın elektrik tesisatı söküldü: Edirne Belediyesi 22 yıl...
        Kapanan Ulus Pazarı'nın elektrik tesisatı söküldü: Edirne Belediyesi 22 yıl...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede kardeşlerin Hatay'dan Edirne...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede kardeşlerin Hatay'dan Edirne...