        Edirne Haberleri

        Edirne'den kısa kısa

        Spor Toto Yıldızlar Karate Ligi müsabakalarında Havsalı sporcu Buğlem Enç ikincilik elde etti.

        Anadolu Ajansı
        05.02.2026 - 13:31
        Edirne'den kısa kısa
        Spor Toto Yıldızlar Karate Ligi müsabakalarında Havsalı sporcu Buğlem Enç ikincilik elde etti.

        Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sakarya'da 28 Ocak - 1 Şubat tarihleri arasında düzenlenen müsabakalara 12 yaş altı 54 kilogram kategorisinde Enç de katıldı.

        Havsa Gençlik ve Spor Müdürlüğü Spor Okulu sporcusu Enç, karşılaşmalarda ikinci olmayı başardı.

        - Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası sürüyor

        Edirne'de 14 Yaş Altı Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası 1. Grup Müsabakaları devam ediyor.

        Mimar Sinan Spor Salonu’nda ikinci gün oynanan karşılaşmalarda takımlar galibiyet için mücadele etti.

        Grup birincileri ve ikincileri arasında yapılacak çapraz eşleşme müsabakaları ise yarın gerçekleşecek.

        Turnuva, aynı gün oynanacak final müsabakalarıyla sona erecek.

        - Bakım evine hayırseverden 1 ton mama

        İpsala ilçesinde faaliyet gösteren gıda firması sahibi Necmi Sezer, Keşan ilçesindeki hayvan bakım evine 1 ton mama bağışında bulundu.

        Keşan Belediyesi Veteriner Müdürlüğünden yapılan açıklamada, hayvan bakım evlerine yönelik desteklerin sürdüğü belirtildi.

        Açıklamada, Sezer’in sokak hayvanları için 1 ton mama bağışladığı ifade edilerek, duyarlılığından dolayı teşekkür edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır.

        Kapanan Ulus Pazarı'nın elektrik tesisatı söküldü: Edirne Belediyesi 22 yıl...
        Kapanan Ulus Pazarı'nın elektrik tesisatı söküldü: Edirne Belediyesi 22 yıl...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede kardeşlerin Hatay'dan Edirne...
        6 ŞUBAT DEPREMLERİNİN ÜÇÜNCÜ YILI - Depremzede kardeşlerin Hatay'dan Edirne...
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
        Çarptığı motosiklet sürücüsünü otomobiliyle hastaneye götürdü; o anlar kame...
        Çarptığı motosiklet sürücüsünü otomobiliyle hastaneye götürdü; o anlar kame...
        Sınırda sahte Euro ele geçirildi, Bulgar sürücü gözaltında
        Sınırda sahte Euro ele geçirildi, Bulgar sürücü gözaltında
        Çarptığı motosiklet sürücüsünü otomobiliyle hastaneye götürdü; o anlar kame...
        Çarptığı motosiklet sürücüsünü otomobiliyle hastaneye götürdü; o anlar kame...