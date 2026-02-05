Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, İpsala Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri K.A'nın (34) üzerini aradı.
Aramada şüphelinin üzerinde şeffaf poşet içerisinde 5,5 gram esrar ele geçirildi.
K.A, gözaltına alındı.
