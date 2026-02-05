Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2026 - 09:17 Güncelleme: 05.02.2026 - 09:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, uyuşturucuyla yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü Motosikletli Polis Timleri, İpsala Caddesi'nde durumundan şüphelendikleri K.A'nın (34) üzerini aradı.

        Aramada şüphelinin üzerinde şeffaf poşet içerisinde 5,5 gram esrar ele geçirildi.

        K.A, gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        Futbolda bahis ve şike iddianamesi!
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        "Babam anneme boşanırsan seni öldürürüm demişti!"
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Fenerbahçe'de Kante çılgınlığı!
        Trump: İran nükleer programını yeniden başlatmaya çalışıyor
        Trump: İran nükleer programını yeniden başlatmaya çalışıyor
        "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
        "Yeni Fed adayımız faiz indiriminden yana"
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        ABD-İran Umman'da görüşecek
        Böbrekleri ne temizler?
        Böbrekleri ne temizler?
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Tam 1.5 yıl sonra... Ağlatan kavuşma!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        Icardi, Galatasaray tarihine geçti!
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Epstein ile vakit geçirmiş olmaktan pişmanım"
        "Gözüken yeni bir transferimiz yok!"
        "Gözüken yeni bir transferimiz yok!"
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Bu çiçeği koparmanın bedeli dudak uçuklatıyor!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Trafik düzenlemesinde 6 madde kabul edildi
        Trafik düzenlemesinde 6 madde kabul edildi
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Gündelikçiye asgari ücret desteği
        Marmara, Ege ve Akdeniz için sağanak ve lodos alarmı
        Marmara, Ege ve Akdeniz için sağanak ve lodos alarmı
        Meteoroloji'nin renkli uyarıları ne anlatıyor?
        Meteoroloji'nin renkli uyarıları ne anlatıyor?
        Washington Post küçülmeye gidiyor
        Washington Post küçülmeye gidiyor
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı

        Benzer Haberler

        Çarptığı motosiklet sürücüsünü otomobiliyle hastaneye götürdü; o anlar kame...
        Çarptığı motosiklet sürücüsünü otomobiliyle hastaneye götürdü; o anlar kame...
        Sınırda sahte Euro ele geçirildi, Bulgar sürücü gözaltında
        Sınırda sahte Euro ele geçirildi, Bulgar sürücü gözaltında
        Çarptığı motosiklet sürücüsünü otomobiliyle hastaneye götürdü; o anlar kame...
        Çarptığı motosiklet sürücüsünü otomobiliyle hastaneye götürdü; o anlar kame...
        Edirne'de müzikal tiyatro "Kim Var?" sahnelendi
        Edirne'de müzikal tiyatro "Kim Var?" sahnelendi
        Edirne İl Genel Meclisinin şubat ayı toplantıları sürüyor
        Edirne İl Genel Meclisinin şubat ayı toplantıları sürüyor
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa