Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de müzikal tiyatro "Kim Var?" sahnelendi

        Edirne'de Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Kim Var?" Projesi kapsamında müzikal tiyatro düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 18:11 Güncelleme: 04.02.2026 - 18:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de müzikal tiyatro "Kim Var?" sahnelendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Genel Müdürlüğünce hayata geçirilen "Kim Var?" Projesi kapsamında müzikal tiyatro düzenlendi.

        Trakya Üniversitesi Balkan Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda AK Parti İstanbul Milletvekili ve sanatçı Yücel Arzen Hacıoğulları ile Edirne Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri sahne aldı.

        Müzikal tiyatro "Kim Var?" izleyicilerden alkış aldı. İzleyenler Türk bayrakları sallayarak performanslara eşlik etti.

        Performanslar sırasında zaman zaman Filistin'de ve Sincan Uygur Özerk Bölgesi'nde yaşanan dramı anlatan video da sahnede gösterildi.

        Program sonrası Edirne Valisi Yunus Sezer, Hacıoğulları'na çiçek ve Selimiye Camisi fotoğrafı bulunan Edirnekari işlemeli tablo takdim etti.

        Hacıoğulları'na teşekkür eden Sezer, geleceğe emin adımlarla yürünecek bir gençliğe sahip olmanın heyecanını yaşadıklarını söyledi.

        Çok güzel bir program izlediğini dile getiren Sezer, "Gençlerimiz bu yüzyılda sanatçısıyla, sanayisiyle, ilmiyle, irfanıyla ama her şeyden önce de gezegene insanlığı tekrar hatırlatacak bir millet anlayışıyla inşallah var olacaktır. Emeği geçen herkese teşekkürlerimi sunuyorum." dedi.

        İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alireisoğlu da anlamlı etkinliği gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

        Program, günün anısına toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kahire'de
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        "Umut Hakkı konusunda uzlaştık"
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Siyasi casusluk iddianamesi hazır
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Böcek ailesinin ölümünde iddianame!
        Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi KAP'a bildirdi!
        Fenerbahçe, N'Golo Kante'yi KAP'a bildirdi!
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Saçını kazıtan eşinin desteğiyle meme kanserini yendi
        Davada altıncı gün
        Davada altıncı gün
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        Servisin çarptığı minik Elanur hayatını kaybetti!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        G.Ssaray Nhaga'yı İstanbul'a getirdi!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Breaking Bad'in ünlü evinde yüzde 90'lık indirim!
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Almanya'da biletsiz yolcu, Türk kökenli kondüktörü öldürdü
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı

        Benzer Haberler

        Edirne İl Genel Meclisinin şubat ayı toplantıları sürüyor
        Edirne İl Genel Meclisinin şubat ayı toplantıları sürüyor
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Selimiye Camii'nde tartışma konusu olan kubbe yazıları uzun bir aradan sonr...
        Selimiye Camii'nde tartışma konusu olan kubbe yazıları uzun bir aradan sonr...
        Edirne için 'kuvvetli yağış' uyarısı
        Edirne için 'kuvvetli yağış' uyarısı
        Edirne'de SODAM kursiyerlerince hazırlanan ürünler sergilendi
        Edirne'de SODAM kursiyerlerince hazırlanan ürünler sergilendi
        Torunuyla yolun karşısına geçerken motosiklet çarptı; kaza kamerada
        Torunuyla yolun karşısına geçerken motosiklet çarptı; kaza kamerada