Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri Haberleri

        Edirne'de SODAM kursiyerlerince hazırlanan ürünler sergilendi

        Edirne'de Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) kursiyerlerince hazırlanan el emeği ürünler Bedesten Çarşısı'nda sergilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 13:38 Güncelleme: 04.02.2026 - 13:38
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne'de SODAM kursiyerlerince hazırlanan ürünler sergilendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne'de Sosyal Dayanışma Merkezleri (SODAM) kursiyerlerince hazırlanan el emeği ürünler Bedesten Çarşısı'nda sergilendi.

        Serginin açılışında konuşan Edirne Valisi Yunus Sezer, SODAM’ların kursiyerlerin meslek ve beceri kazanarak kendilerini geliştirdikleri, okul gibi işlev gören merkezler olduğunu söyledi.

        Edirne’de 3 SODAM’ın hizmet verdiğini belirten Sezer, emeği geçenlere teşekkür ederek, “İnşallah kursiyerlerimiz buradan aldıkları sertifikalarla kendi mesleklerini icra edecekleri, kendilerine yön çizecekleri bir alan oluşturur.” dedi.

        Edirne Vali Yardımcısı Turgut Subaşı da merkezlerde üretilen ürünlerin halka sunulmasının, kursiyerlerin ticari amaçlı sipariş alabilmelerine imkan sağladığını ifade etti.

        Kursiyerlerden Günay Deyer ise kurslar sayesinde kendilerini daha güçlü hissettiklerini belirterek, kurs imkanlarının artarak devam etmesini istediklerini söyledi.

        Konuşmaların ardından Vali Sezer, mezun olan 15 kursiyere belgelerini verdi. Daha sonra sergi gezilerek kursiyerlerin el emeği ürünleri incelendi.

        Sergiye, Edirne Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Tezcan Fidan ve mütevelli heyeti üyeleri, kurum müdürleri, mahalle muhtarları, usta öğreticiler ve kursiyer kadınlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        BDDK'dan limit açıklaması
        BDDK'dan limit açıklaması
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Serveti 800 milyar doları aştı
        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!
        Kar yağmayan ilçeye kamyonla kar getirdiler!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Fenerbahçe'de Darwin Nunez sesleri!
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Vatandaşlık maaşından kimler faydalanabilecek?
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        Jeoekonomik riskler ilk sırayı aldı
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        İstanbul'da dehşet! Küçük çocuk 30.kattaki balkondan düştü!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Çatı akınca yukarı çıktı, otomobil buldu!
        Vahşet! Son kurban Kadriye oldu!
        Vahşet! Son kurban Kadriye oldu!
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Neden Tibet'ten uçak geçmez?
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Fenerbahçe'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür mesajı!
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        Cezaevlerinde kaç kişi var? Doluluk oranına Habertürk ulaştı
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        "Cilt bakımımı yiyorum" trendi
        Çocuklara internet kısıtlaması yolda
        Çocuklara internet kısıtlaması yolda
        Atatürk'ün 'soyağacı' ve az bilinen fotoğrafları
        Atatürk'ün 'soyağacı' ve az bilinen fotoğrafları
        Musk'tan ofis baskınlarına ilişkin: Siyasi saldırı
        Musk'tan ofis baskınlarına ilişkin: Siyasi saldırı
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Kocası gizli kamerayla çekmişti! Cani anneden şaşırtan savunma!
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
        Dilek İmamoğlu'nun kardeşi gözaltına alındı
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        N'Golo Kante Fenerbahçe'de!
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?
        Kante'nin futbol hikayesi nasıl başladı?

        Benzer Haberler

        Torunuyla yolun karşısına geçerken motosiklet çarptı; kaza kamerada
        Torunuyla yolun karşısına geçerken motosiklet çarptı; kaza kamerada
        Bulgaristan'da yaşayan soydaş aileler Gazze için bağış yaptı
        Bulgaristan'da yaşayan soydaş aileler Gazze için bağış yaptı
        Kazada ölen üniversiteli Sıla'nın annesi: Adil yargılanma istiyoruz
        Kazada ölen üniversiteli Sıla'nın annesi: Adil yargılanma istiyoruz
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Çorlu'da fırtınaya hayatı olumsuz etkiledi
        Çorlu'da fırtınaya hayatı olumsuz etkiledi
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa