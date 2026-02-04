Eski Keşan Belediye Başkanı Hüseyin Zati Yörüker, vefatının 29. yılında kabri başında anıldı.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yörüker’in mezarı başında anma programı düzenlendi.



Programa katılan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşan’a önemli hizmetlerde bulunmuş bir isim olan Yörüker’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına bir kez daha sabır ve başsağlığı diledi.



- Mandadere Mesire Alanı’nın durumu değerlendirildi



Meriç Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç başkanlığında Mandadere Mesire Alanı’nda toplantı gerçekleştirildi.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Yunus Atay, ilgili kurum amirleri ve belediye ekiplerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, piknik ve spor alanı olarak düzenlenen bölge ele alındı.



Toplantıda ayrıca, yerel değerlerin korunması ve tanıtılması ile Meriç’in sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak çalışmalarda kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

