        Edirne'den kısa kısa

        Edirne'den kısa kısa

        Eski Keşan Belediye Başkanı Hüseyin Zati Yörüker, vefatının 29. yılında kabri başında anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 10:00 Güncelleme: 04.02.2026 - 10:00
        Edirne'den kısa kısa
        Eski Keşan Belediye Başkanı Hüseyin Zati Yörüker, vefatının 29. yılında kabri başında anıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yörüker’in mezarı başında anma programı düzenlendi.

        Programa katılan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, Keşan’a önemli hizmetlerde bulunmuş bir isim olan Yörüker’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına bir kez daha sabır ve başsağlığı diledi.

        - Mandadere Mesire Alanı’nın durumu değerlendirildi

        Meriç Kaymakamı Mehmet Abdulkadir Güvenç başkanlığında Mandadere Mesire Alanı’nda toplantı gerçekleştirildi.

        Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Yunus Atay, ilgili kurum amirleri ve belediye ekiplerinin katılımıyla düzenlenen toplantıda, piknik ve spor alanı olarak düzenlenen bölge ele alındı.

        Toplantıda ayrıca, yerel değerlerin korunması ve tanıtılması ile Meriç’in sosyal ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak çalışmalarda kurumlar arası iş birliğinin önemine vurgu yapıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

