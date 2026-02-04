Edirne'de, 14 Yaş Altı Kızlar Basketbol Bölge Şampiyonası 1. Grup Müsabakaları başladı.



Edirne Gençlik ve Spor Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, grup müsabakaları Mimar Sinan Spor Salonu'nda 5 Şubat'a kadar sürecek.



Grup birincileri ve ikincileri arasında yapılacak çapraz eşleşme müsabakaları ise 6 Şubat'ta gerçekleşecek.



Turnuva, aynı gün oynanacak final müsabakalarıyla sona erecek.



- Köse'den Alireisoğlu'a ziyaret



Edirne Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse, Edirne Milli Eğitim Müdürü Ali Reisoğlu'na ziyarette bulundu.



İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Köse, Alireisoğlu'na görevinde başarı diledi.



Alireisoğlu da ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirterek iş birliği içerisinde çalışmalar gerçekleştireceklerini kaydetti.



- Kaymakam Köken'den TASAM'a ziyaret



Uzunköprü Kaymakamı Muammer Köken, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) öğrencilerini ziyaret etti.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Köken öğrenci ve öğretmenlerle sohbet etti, çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Köken, geleceğin tasarımcıları mühendisleri olacak öğrencilerin dijital ve teknolojik okur yazarlık öğrendiğini kaydetti.

