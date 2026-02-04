Habertürk
        Çorlu'da fırtınaya hayatı olumsuz etkiledi

        Çorlu'da fırtınaya hayatı olumsuz etkiledi

        Çorlu'da saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar ve fırtınanın hayatı olumsuz etilediği belirtildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.02.2026 - 10:02 Güncelleme: 04.02.2026 - 10:02
        Çorlu'da fırtınaya hayatı olumsuz etkiledi
        Çorlu'da saatteki hızı zaman zaman 70 kilometreyi bulan şiddetli rüzgar ve fırtınanın hayatı olumsuz etilediği belirtildi.


        Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, yaptığı açıklamada, olası can ve mal kayıplarının önüne geçmek amacıyla Park ve Bahçeler, Fen İşleri ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı olarak sahaya yönlendirildiğini belirtti.


        Fırtınanın kent genelinde hayatı olumsuz etkilediğini kaydeden Sarıkurt, ekiplerin süreci başarıyla yönettiğini ifade etti.


        Sarıkurt, "Fırtınanın en ciddi etkileri Seymen ve Cemaliye mahallelerinde görüldü. Devrilen ağaçlar ekiplerimiz tarafından kontrollü şekilde kaldırıldı. Kent genelinde gerekli müdahaleler kısa sürede tamamlandı." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

