Bulgaristan'da yaşayan soydaş aileler Gazze için bağış yaptı

Bulgaristan'da yaşayan soydaş aileler Gazze için bağışta bulundu.



Edirne Müftülüğünden yapılan açıklamaya göre, Gazze'de yaşanan insanlık dramına kayıtsız kalmayan soydaş iki aile, Kapıkule Sınır Kapısı'ndan giriş yaparak Türkiye Diyanet Vakfı Edirne Şube Başkanı ve Edirne Müftüsü Ercan Aksu'yu ziyaret etti.



Aileler bağışlarını Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile Gazze'ye ulaştırmak üzere Aksu'ya verdi.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Aksu, Gazze'de dünyanın en büyük insanlık dramının yaşandığını belirtti.



Gazze'ye her desteğin orada yaşayanlara umut olacağını ifade eden Aksu, şunları kaydetti:



"2 yılı aşkın sürede Gazze’de zulmün başladığı ilk andan itibaren Diyanet İşleri Başkanlığımız ve Türkiye Diyanet Vakfımız koordinesinde hayırsever halkımızın destekleriyle ülkemizde topyekun bir yardım seferberliği başladı. Necip milletimizin destekleriyle bugüne kadar Türkiye Diyanet Vakfı aracılığı ile Gazze'ye 42 milyon 600 bin dolar yardım ulaştırıldı."



Gazze'nin yaralarını sarmaya devam edeceklerini belirten Aksu, Bulgaristan'dan gelen soydaş ailelerin de 160 bin lira bağışta bulunduğunu kaydetti.



Ziyaretten memnuniyet duyduğunu belirten Aksu, "Nerede bir zulüm, mağdur ve mazlum varsa onlara sahip çıkmak ve zalimler karşısında dik durarak birlik ve beraberlik içerisinde olmak İslam'ın bir gereğidir. Bugüne kadar yardımlarıyla bizleri hayırlarına köprü ve ortak eden kıymetli hayırseverlerimize canı gönülden teşekkür ediyorum, Allah hayırlarını kabul buyursun." ifadelerini kullandı.

