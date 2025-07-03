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        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarın başlayacak

        SALİH BARAN - 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, yarın minik boy pehlivanların çayıra çıkmasıyla başlayacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 12:03 Güncelleme: 03.07.2025 - 12:03
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        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri yarın başlayacak
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        SALİH BARAN - 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri, yarın minik boy pehlivanların çayıra çıkmasıyla başlayacak.

        Sarayiçi'ndeki Kırkpınar Er Meydanı'nda düzenlenecek güreşlere 40'ı başpehlivan olmak üzere 826 pehlivan katılacak.

        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde pehlivanlar; minik 1, minik 2, minik 3, teşvik, tozkoparan, ayak, deste küçük boy, deste orta boy, deste büyük boy, küçük orta küçük boy, küçük orta büyük boy, büyük orta, başaltı ve baş kategorilerinde mücadele verecek.

        - Ağa karşılaması yapılacak

        Yarın aynı zamanda güreşlerin kültürel seremonileri de gerçekleştirilecek.

        Ağalık ihalesini 34 milyon 571 bin 952 lira ile kazanan Güreş Ağası Ufuk Özünlü, Selimiye Meydanı'nda Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan Akın tarafından karşılanacak, ardından Atatürk Anıtı'na çelenk bırakılacak.

        Pehlivanlar Mezarlığı'nda devam edecek törende, Adalı Halil ve Kara Emin'in kabirleri başında dua edilecek. Öğle vakti Edirne Eski Camisi'nde mevlit okutulacak.

        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri resmi açılış programı ise saat 18.00'de Sarayiçi Er Meydanı'nda gerçekleştirilecek. 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanı Yusuf Can Zeybek tarafından göndere bayrak çekilmesi sonrası protokol konuşmaları yapılıp geçit töreni tertip edilecek.

        - Başpehlivan güreşleri cumartesi başlayacak

        Başpehlivanlar, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin ilk turunu 5 Temmuz Cumartesi saat 13.00'ten itibaren gerçekleştirecek.

        Cumartesi günü aynı zamanda başpehlivanlık iki ve üçüncü tur güreşleri de yapılacak.

        Organizasyonun tamamlanacağı 6 Temmuz Pazar günü ise diğer boy güreşlerinin yanı sıra başpehlivanlık çeyrek final, yarı final ve final güreşleri, ağalık ihalesi ile kapanış töreni icra edilecek.

        - Bilet fiyatları

        664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin biletleri 800 ile 1500 lira arasında satışa sunuldu.

        Eleme ve ilk gün güreşlerinin ücretsiz izlenebileceği Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin bilet fiyatları, 5 Temmuz Cumartesi gününe denk gelen ikinci gün için birinci kademe 1000 lira, ikinci kademe 800 lira olarak belirlendi.

        Final güreşinin de yer aldığı 7 Temmuz Pazar günkü organizasyonu izlemek isteyenler, birinci kademe için 1500, ikinci kademe için 1000 lira ödeyecek.

        - Yusuf Can Zeybek altın kemerin sürekli sahibi olma peşinde

        Kırkpınar'da üst üste üç kez başpehlivanlığı kazananların sürekli sahibi olduğu altın kemeri almaya en yakın aday Yusuf Can Zeybek.

        Son iki yılın şampiyonu Yusuf Can, bu yıl da başpehlivanlığı kazanması halinde altın kemerin sürekli sahibi olacak.

        - Son döneme Antalya damgası

        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne son yıllara Antalyalı başpehlivanlar damga vurdu.

        Organizasyonda 2014'te Samsunlu Fatih Atlı ve 2016'da Ordulu Recep Kara şampiyon olurken, 2009 ve 2010'da Serikli Mehmet Yeşil Yeşil, 2011, 2012 ve 2019'da Korkutelili Ali Gürbüz, 2013 ve 2017'de Elmalılı İsmail Balaban, 2015 ve 2018'de Kumlucalı Orhan Okulu, 2022'de Sinoplu olmasına rağmen Antalya'da yaşayan Mustafa Taş ile 2023 ve 2024'te Antalyalı Yusuf Can Zeybek altın kemeri kazandı.

        Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde son yıllarda şampiyon olan başpehlivanlar şunlar:

        2009: Mehmet Yeşil Yeşil

        2010: Mehmet Yeşil Yeşil

        2011: Ali Gürbüz

        2012: Ali Gürbüz

        2013: İsmail Balaban

        2014: Fatih Atlı

        2015: Orhan Okulu

        2016: Recep Kara

        2017: İsmail Balaban

        2018: Orhan Okulu

        2019: Ali Gürbüz

        2020: Salgın nedeniyle yapılamadı.

        2021: Ali Gürbüz

        2022: Mustafa Taş

        2023: Yusuf Can Zeybek

        2024: Yusuf Can Zeybek

        - Kırkpınar tarihi

        Tarihi kaynaklara göre Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin başlangıcı, Rumeli'nin fethini gerçekleştiren akıncıların öncü kuvvetlerini oluşturan 40 namlı askerin, mola zamanlarında hem eğlenmek hem de kuvvetten düşmemek için bir anlamda idman saydıkları güreşe tutuşmalarına dayanıyor.

        Şu anda Yunanistan'ın topraklarında kalan Simavna'da (Samona) mola sırasında Ali ve Selim adındaki iki kardeş, saatlerce güreşmesine rağmen yenişemez. Israrla birbirlerini kündeye getirmek üzere yaptıkları mücadelede her ikisi de oldukları yerde canlarını verir.

        Akıncılar, iki kardeşi bir söğüt ağacının altına defnedip, vazifeleri gereği yollarına devam eder. Yıllar sonra akıncılar, arkadaşlarının mezarını ziyaret için gittiklerinde, iki pehlivanın mezarlarının bulunduğu yerde bir pınar görürler ve burası artık "Kırkpınar" olarak anılır.

        Edirne'yi fetheden 1. Murat'ın güreşçiler tekkesi kurması sonrası, dönemin başkenti olan bu şehirde her yıl güreş yapılması gelenek haline gelir.

        Osmanlı-Rus Savaşı, Balkan Savaşı ve 1. Dünya Savaşı sırasında kesintiye uğrayan organizasyon, geçmişte Kırkpınar ağaları tarafından düzenlenirken, 1946 yılından bu yana Edirne Belediyesinin organizasyonunda gerçekleştiriliyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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