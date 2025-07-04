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        Edirne Valisi Sezer "otoyol" kalitesinde asfaltlanan köy yollarını "Lütfü Amca" ile test etti

        Edirne Valisi Yunus Sezer, direksiyon başına geçerek "otoyol" kalitesinde sıcak asfaltla kaplanan köy yollarını "Lütfü Amca" ile test etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 09:35 Güncelleme: 04.07.2025 - 09:35
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        Edirne Valisi Sezer "otoyol" kalitesinde asfaltlanan köy yollarını "Lütfü Amca" ile test etti
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        Edirne Valisi Yunus Sezer, direksiyon başına geçerek "otoyol" kalitesinde sıcak asfaltla kaplanan köy yollarını "Lütfü Amca" ile test etti.

        Edirne İl Özel İdaresi ekipleri, köy yollarını uzun ömürlü ve konforlu sıcak asfaltla buluşturmaya devam ediyor.

        Çalışmalar kapsamında şehir merkezi ile birçok köyün yolunun kesiştiği borsa yolu arasındaki 5,5 kilometrelik yol sıcak asfaltla kaplandı.

        Köylerde incelemede bulunan Vali Sezer, Büyükdöllük köyü sakinlerinden Lütfü Kezer ile çalışmaları tamamlanan yolda test sürüşü yaptı.

        Makam aracının direksiyonuna geçen Sezer, yan koltuğa da Kezer'i bindirdi.

        Sürüş boyunca Kezer ile sohbet eden Sezer, 200 kilometre sıcak asfalt hedefi koyduklarını anlattı.

        Günde 1 kilometre asfalt serildiğini belirten Sezer, "Önce grup yollarını, sonra kalabalık köy yollarını ve sonra da kalan tüm köy yollarını yapacağız. Uzun ömürlü olacak. Yaklaşık 20 santimetre kalınlığında asfalt atılıyor." ifadelerini kullandı.

        Kezer ise yapılan yolları çok beğendiğini dile getirdi. Yolun güzelliğini anlatan Kezer, "Aynı otoban gibi" ifadesini kullandı. Vali Sezer de Kezer'i "Otoban gibi değil mi?" diyerek tasdikledi.

        Sezer, köylere yapılan yatırımların artarak devam edeceğini vurguladı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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