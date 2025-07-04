Kırkpınar'ın en yaşlı başpehlivanı Osman Aynur, dualı çayırı bırakmak istemiyor

CİHAN DEMİRCİ - 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde başpehlivan olarak 18. kez kol bağlayacak 45 yaşındaki Osman Aynur, gelecek yıl da Kırkpınar'da güreşmek istiyor.

Osman Aynur, AA muhabirine, 2002 yılından bu yana Kırkpınar'da başpehlivan olarak güreştiğini söyledi.

Er Meydanı'nda 18. kez kol bağlayacağını ifade eden Aynur, "Hedefim ve hayalim bu yıl inşallah güzel bir derece yapmak. Sahadaki en yaşlı başpehlivan benim. Bir hayalimiz daha var. O da gelecek güreşmek. Bu yılki performans ile lig müsabakalarındaki puanlara göre olur inşallah." dedi.

Kırkpınar'da güzel anılar biriktirdiğini anlatan Aynur, hem başpehlivanlık hem de yağlı güreşte antrenörlük yaptığını anlattı.

Son iki yılın başpehlivanı Yusuf Can Zeybek'i çalıştırdığını dile getiren Osman Aynur, "Benim kemer aldığım yıllardaki küçük çocuklar, şimdiki şampiyonlar. Hatta benim kemer aldığım yıl da Yusuf da arkamdan koşuyormuş. Şimdi sıra bize düştü, biz Yusuf'un arkasından koşuyoruz." diye konuştu.