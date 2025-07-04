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        Formunun zirvesindeki başpehlivan Nedim Gürel, Kırkpınar'da altın kemeri hedefliyor

        GÖKHAN ZOBAR - Başpehlivan Nedim Gürel, formunun zirvesinde olduğunu ve Kırkpınar'da altın kemeri hedeflediğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.07.2025 - 11:39 Güncelleme: 04.07.2025 - 11:39
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        Formunun zirvesindeki başpehlivan Nedim Gürel, Kırkpınar'da altın kemeri hedefliyor
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        GÖKHAN ZOBAR - Başpehlivan Nedim Gürel, formunun zirvesinde olduğunu ve Kırkpınar'da altın kemeri hedeflediğini belirtti.

        Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü'nün deneyimli pehlivanı 36 yaşındaki Gürel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 664. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'ne çok iyi hazırlandığını ifade etti.

        Güreşlerde iddialı olduğunu belirten Gürel, "Ekim ayından beri antrenörümle çok güzel çalışmalar yaptım. Planlı ve programlı bir süreç geçirdim. Yağlı güreş seyircileri ve sevenlerimiz de katıldığım güreşlerde bunu gözlemledi. Sezona da iyi girdik. Bu sene son 10 yılda hiç olmadığım kadar fiziksel ve ruhsal olarak kendimi iyi hissediyorum." dedi.

        Başpehlivan Gürel, Er Meydanı'nda tüm gücünü ortaya koyacağını ve Kırkpınar'a yakışır performans sergileyeceğini dile getirdi.

        Kırkpınar'ın ayrı havası olduğunu ifade eden Gürel, "Cumartesi günü sahaya çıkacağım, elimizden geleni yapacağım. Allah'ın izniyle bizim açımızdan çok güzel bir Kırkpınar geçecek buna inanıyorum. Kırkpınar'ın havası ve manevi duyguları lig güreşlerinin çok ötesinde. Üç lig güreşi yapıldı ama aklımız fikrimiz hep Kırkpınar'da oldu. Oradaki neticeler puan anlamında önemli ama tabiri caizse Kırkpınar için yatıp kalktık, motivasyonumuzu buraya sakladık." diye konuştu.

        Gürel, Kırkpınar'ın yağlı güreşin "olimpiyatı" olarak değerlendirildiğini ve her başpehlivanın hayalinin altın kemeri kuşanmak olduğunu söyledi.

        Tecrübesi ve formuyla hedefe ulaşacağını dile getiren Gürel, Kırkpınar'a katılan herkesin amacının altın kemeri boynuna geçirmek olduğunu vurguladı.

        Zihnini aylardır Kırkpınar için hazırladığını anlatan Gürel, "Hedefim pazar akşamı Sarayiçi'nden hamama altın kemerle yürümek. Buna odaklandım ve kazanmak için savaşacağım." ifadelerini kullandı.

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