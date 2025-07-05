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        Kırkpınar'da güvenliği sağlamak için 2 bin 734 polis görev yapıyor

        Edirne'deki 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 2 bin 734 polis görev yapıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2025 - 09:47 Güncelleme: 05.07.2025 - 09:56
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        Kırkpınar'da güvenliği sağlamak için 2 bin 734 polis görev yapıyor
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        Edirne'deki 664. Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde huzur ve güvenliğin sağlanması amacıyla 2 bin 734 polis görev yapıyor.

        İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun koordinesinde ekipler, Sarayiçi Er Meydanı'nda vatandaşların güreşleri güvenli şekilde izleyebilmesi için yoğun mesai harcıyor.

        Çeşitli illerden de polis takviyesi yapılan kentte ekipler, er meydanı içinde, tribünlerde ve çevrede güvenlik önlemi alıyor. Alan çevresindeki giriş ve çıkışlar da kontrol altında tutuluyor.

        Güvenlik önlemleri, havadan dronla yapılan denetimlerle de destekleniyor. Polis helikopteri de zaman zaman devriye uçuşu yapacak.

        Öte yandan, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 2 narkotik köpeği bölgede görevlendirildi.

        Ayrıca İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğüne bağlı Atlı Polis Birliği, Sarayiçi'nde devriye görevini organizasyon boyunca sürdürecek.

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        Galeri

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