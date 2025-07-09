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        Edirne'de Muradiye Mevlevihanesi'nde ihya çalışmaları sürüyor

        Edirne'de 2. Murat döneminde yaptırılan Muradiye Mevlevihanesi'nin ihya çalışmaları devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2025 - 16:13 Güncelleme: 09.07.2025 - 16:13
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        Edirne'de Muradiye Mevlevihanesi'nde ihya çalışmaları sürüyor
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        Edirne'de 2. Murat döneminde yaptırılan Muradiye Mevlevihanesi'nin ihya çalışmaları devam ediyor.

        Kentte "Tarihi Yapıların İhyası Projesi" kapsamında, tarihi değerler ayağa kaldırılıyor.

        Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, bu kapsamda rekonstrüksiyon çalışmaları süren Muradiye Mevlevihanesi'nde incelemelerde bulundu.

        - Muradiye Mevlevihanesi

        Osmanlı padişahı 2. Murat tarafından 15. yüzyılda Muradiye Camisi Külliyesi'nde yaptırılan ahşap mevlevihane, tekke binaları, harem dairesi, semahane, dede odaları ve kütüphaneden oluşuyordu.

        Mevlevi dervişler, öğrenciler ile misafirlerin yemek ihtiyacının karşılandığı imarethanede ise cami minaresinin gölgesinin düştüğü yere kadar olan evlere her gün ekmek, perşembeleri de pilav ve zerde ikram edilirdi.

        Mevlevihane 1925 yılında bir süre ilkokul olarak hizmet verdi, ardından Trakya Umumi Müfettişi General Kazım Dirik tarafından yıktırıldı.

        Caminin haziresinde, mevlevihanenin şeyhleri Celalettin Çelebi, Cemaleddin Çelebi, Mehmet Arif Dede, Osman Dede, Şair Neşati Dede, Seyyid Mahmut Dede, Mehmet Emin Dede, Ali Eşref Dede ve Süleyman Dede'nin mezarları yer alıyor.

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