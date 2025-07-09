GÜNCELLEME 2 - Edirne'de çıkan anız yangını söndürüldü

Edirne'de Hamzabeyli Sınır Kapısı kara yolunun bir süre trafiğe kapalı kalmasına neden olan anız yangını ekiplerce söndürüldü.

Küçükdöllük köyünde anız alanında yangın çıktı.

Rüzgarın da etkisiyle alevler kısa sürede mera alanına sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, Edirne Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, AFAD, jandarma, Karayolları ve Edirne Emniyet Müdürlüğüne ait TOMA sevk edildi.

Köylüler de yangına su tankerleriyle müdahale ederken, traktörlerle anız ve mera alanlarını sürerek alevlerin yayılmasını engellemeye çalıştı.

Yangının Lalapaşa ilçesine bağlı Korucuköy ve Kayapa köylerinin mera ve anız alanlarına da sıçraması üzerine polis ekipleri Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunu çift yönlü trafiğe kapattı. Sürücüler yangın riski bulunmayan alternatif güzergahlara yönlendirildi.

Yangına yakın bir akaryakıt istasyonunun çevresi de traktörlerle sürülerek, tankerlerle sulandı. Tır parkında bekleyen tırlar ise önlem amacıyla Edirne istikametine yönlendirildi.