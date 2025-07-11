Edirne'de 6 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması " kapsamında 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de "Düzensiz Göç ile Mücadeleye Yönelik Huzur Uygulaması " kapsamında 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne Emniyet Müdürlüğü ile İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerince düzensiz göçmenlere yönelik uygulama yapıldı.
Ekipler kentteki otel ve pansiyonlarda denetim yaptı.
Uygulamada 6 düzensiz göçmen yakalandı.
Düzensiz göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine gönderildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.