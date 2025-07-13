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        Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları tamamlandı

        Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2025 - 13:28 Güncelleme: 13.07.2025 - 13:28
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        Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları tamamlandı
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        Edirne'de düzenlenen Gençler Türkiye Kupası Kürek Yarışları tamamlandı.

        Türkiye Kürek Federasyonu tarafından organize edilen şampiyonada, 25'i aşkın kulüpten 400'e yakın sporcu mücadele etti.

        Yarışların tamamlanmasının ardından ödül töreni düzenlendi.

        Şampiyonada 19 yaş altı erkekler ve kadınlar kategorisinde Galatasaray şampiyon oldu.

        17 yaş altı kadınlar ve erkekler kategorilerinde ise birinciliği Fenerbahçe elde etti.

        15 yaş altı erkekler kategorisinde Beşiktaş, kadınlar kategorisinde ise Fenerbahçe şampiyonluğa ulaştı.

        Organizasyonda dereceye giren kulüp temsilcilerine kupaları, Edirne Vali Yardımcısı Sıtkı Zehin, Türkiye Kürek Federasyonu Başkanı Erhan Ertürk, Türkiye Kürek Federasyonu Başkan Vekili Tolga Saygılı, Türkiye Kürek Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeleri Nesim İba, Ferdiye Erdoğan ve Bekir Sevimli verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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