Edirne'de yeni mahsul ayçiçeğinin kilogramı 30 liradan satıldı
Edirne Ticaret Borsasında (ETB) yeni mahsul ayçiçeğinin kilogramı 30 liradan alıcı buldu.
Edirne Ticaret Borsasında (ETB) yeni mahsul ayçiçeğinin kilogramı 30 liradan alıcı buldu.
Borsadan yapılan açıklamaya göre, hasat sezonunun ilk ayçiçeği, Tayakadın köyünden üretici İbrahim Sümre tarafından borsaya getirildi.
Sümre'ye ait 1.5 ton ayçiçeği, kilogramı 30 liradan işlem gördü.
ETB Yönetim Kurulu Üyesi Oğuz Kurban, Sümre'yi kutlayarak 100 litre mazot çeki hediye etti.
Kurban, ayçiçeği hasat sezonunun borsa üyelerine ve üreticilere hayırlı olmasını diledi.
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