Edirne'de yeni mahsul ayçiçeğinin kilogramı 30 liradan satıldı

Borsadan yapılan açıklamaya göre, hasat sezonunun ilk ayçiçeği, Tayakadın köyünden üretici İbrahim Sümre tarafından borsaya getirildi.

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