Trakya'da 36 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 36 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 21 düzensiz göçmen, Kırklareli'nde de jandarma ekipleri 3 ayrı operasyonda 7 düzensiz göçmeni yakaladı.
Tekirdağ'da ise jandarma ekipleri Ergene ilçesindeki denetimde hafif ticari aracı durdurdu. Araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüsü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.
Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından il göç idaresi müdürlüklerine gönderildi.
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