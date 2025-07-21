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        Trakya'da 36 düzensiz göçmen yakalandı

        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 36 düzensiz göçmen yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.07.2025 - 15:22 Güncelleme: 21.07.2025 - 15:22
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        Trakya'da 36 düzensiz göçmen yakalandı
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        Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği belirlenen 36 düzensiz göçmen yakalandı.

        Edirne'de güvenlik güçleri, kent genelindeki denetimlerde 21 düzensiz göçmen, Kırklareli'nde de jandarma ekipleri 3 ayrı operasyonda 7 düzensiz göçmeni yakaladı.

        Tekirdağ'da ise jandarma ekipleri Ergene ilçesindeki denetimde hafif ticari aracı durdurdu. Araçta 8 düzensiz göçmen yakalandı, araç sürücüsü göçmen kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

        Yabancı uyruklular işlemlerinin ardından il göç idaresi müdürlüklerine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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