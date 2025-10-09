Habertürk
        Edirne'de yaşanan su kesintileri

        CHP Edirne İl Başkanı Oğuz Saç, gündemlerinin kentin musluklarından yeniden su akmasını sağlamak olduğunu belirtti.

        Giriş: 09.10.2025 - 17:08 Güncelleme: 09.10.2025 - 17:20
        Edirne'de yaşanan su kesintileri
        CHP Edirne İl Başkanı Oğuz Saç, gündemlerinin kentin musluklarından yeniden su akmasını sağlamak olduğunu belirtti.

        Saç, CHP Edirne İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kentin uzun süredir ciddi bir su kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

        Bu sorunun dayanışma ile aşılması gerektiğine işaret eden Saç, sürecin istismar edildiğini ileri sürdü.

        Kayalı Barajı'ndaki su seviyesinin kritik düzeyde olduğunun altını çizen Saç, şöyle devam etti:

        "Belediyemiz su arzını sürdürebilmek için teknik ekipleriyle yoğun bir çalışma yürütmektedir. Süloğlu Barajı hattı üzerinden defalarca su alma denemeleri yapılmış ancak hattın eski ve yıpranmış olması nedeniyle istenen sonuç alınamamıştır. Bu hattın yenilenmesi sorunun kalıcı çözümüdür. İhale sürecinin tamamlanarak çalışmalara başlanacak olmasını memnuniyetle karşılıyor, sürecin hızla sonuçlanması için konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz. Ayrıca Kayalı Barajı’nda yüzer platform sistemi devreye alınmış ve bu sayede şehrin su arzında önemli bir iyileşme sağlanmıştır. Bu yaşananlar yalnızca Edirne’nin değil, tüm dünyanın yaşadığı kuraklık koşullarının sonucudur."

        Saç, belediyelerin suyun dağıtımından, DSİ'nin ise suyun şehre ulaştırılmasından sorumlu olduğunu belirtti.

        Sorunla ilgili süreçlerin şeffaf şekilde yürütüldüğüne vurgu yapan Saç, "Bu meseleyi siyasi hesapların konusu haline getirmek isteyenlere izin vermeyeceğiz. Tek gündemimiz, hemşerilerimizin musluklarından yeniden su akmasını sağlamaktır." dedi.

        Saç, CHP teşkilatları olarak Belediye Başkanı Filiz Gencan'ın mücadelesinin yanında olduklarını belirtti.

        Açıklamaya Merkez İlçe Başkanı Volkan Akgüngör, Kadın Kolları Başkanı Burcu Birgül Çolak ve partililer katıldı.

