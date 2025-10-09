Edirne'de yaşanan su kesintileri

CHP Edirne İl Başkanı Oğuz Saç, gündemlerinin kentin musluklarından yeniden su akmasını sağlamak olduğunu belirtti.

Saç, CHP Edirne İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, kentin uzun süredir ciddi bir su kriziyle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Bu sorunun dayanışma ile aşılması gerektiğine işaret eden Saç, sürecin istismar edildiğini ileri sürdü.

Kayalı Barajı'ndaki su seviyesinin kritik düzeyde olduğunun altını çizen Saç, şöyle devam etti:

"Belediyemiz su arzını sürdürebilmek için teknik ekipleriyle yoğun bir çalışma yürütmektedir. Süloğlu Barajı hattı üzerinden defalarca su alma denemeleri yapılmış ancak hattın eski ve yıpranmış olması nedeniyle istenen sonuç alınamamıştır. Bu hattın yenilenmesi sorunun kalıcı çözümüdür. İhale sürecinin tamamlanarak çalışmalara başlanacak olmasını memnuniyetle karşılıyor, sürecin hızla sonuçlanması için konunun takipçisi olduğumuzu kamuoyuna duyuruyoruz. Ayrıca Kayalı Barajı’nda yüzer platform sistemi devreye alınmış ve bu sayede şehrin su arzında önemli bir iyileşme sağlanmıştır. Bu yaşananlar yalnızca Edirne’nin değil, tüm dünyanın yaşadığı kuraklık koşullarının sonucudur."