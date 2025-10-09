Trakya Üniversitesi'nde Narko Gençlik Eğitimi düzenlendi.

Trakya Üniversitesinde Narko Gençlik Eğitimi düzenlendi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesinde görevli polis memuru Hakan Yılmaz, Eczacılık Fakültesinde Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu öğrencilerine yönelik düzenlenen eğitimde, uyuşturucu madde kullananların en büyük yanlışının "bir kereden bir şey olmaz" düşüncesi olduğunu söyledi.

Uyuşturucu kullanan çocukların anne ve babalarıyla yaptıkları görüşmelerde, çocuklarının uyuşturucu kullandığını yeni öğrendiğini söyleyen ebeveynlerin bir süre sonra bunu bildiklerini paylaştığını aktaran Yılmaz, "Anne ve babalar, 'Ben çocuğumun uyuşturucu madde kullandığını biliyordum ama çevresel etmenler nedeniyle söylemeye korktum' diyor. Kendi çocuklarının sağlığı ne yazık ki bu etmenlerin gerisinde kalıyor. Çok dikkatli ve duyarlı olmak lazım. Sakladığımız bilginin hiçbir faydası yok. Bu konuyu mutlaka birileriyle paylaşmak zorundayız." diye konuştu.

Yılmaz, Türkiye'de uyuşturucu kullananların büyük bir bölümünün, evlerinde uyuşturucu kullandığını ve anne babalarıyla birlikte yaşadığını dile getirdi.

Ailelerin dönüşü olmayan sağlık problemlerini beklemeden ilgili kurumlara başvurması gerektiğini belirten Yılmaz, bu durumlarda dikkatli ve duyarlı olunması gerektiğini kaydetti. - Bir 'hayır' çok şeyi değiştirebilir Sosyal medyada paylaşılan bir bitki fotoğrafının bile uyuşturucuya özendirici etkisinin olabileceğini, bu tarz paylaşımların cezasının olduğunu vurgulayan Yılmaz, şunları kaydetti: "Bazen sosyal medya hesapları üçüncü kişilerin eline geçiyor. Birçok kişi bu konunun üzerinde çok durmayıp yeni bir hesap açma yoluna gidiyor. Üçüncü kişilerin eline geçen hesabınızla ilgili eğer siz başvuru yapmazsanız ve oradan farklı işlemler yapılırsa bütün sorumluluk hesabın sahibine kalır. Bu nedenle hesaplarınızın birin eline geçtiğini düşünürseniz bildirimde bulunun. Uyuşturucudan korunmada bir 'hayır' kelimesi çok şeyi değiştirebilir. Bir 'hayır' sizi birçok kötülükten uzak tutabilir. Hayatınızın birçok döneminde birçok kişi size bazı tekliflerle gelecek. Bunun uygun olmadığını düşündüğünüz zaman 'hayır' demeniz birçok sorunun önüne geçmiş olacak."