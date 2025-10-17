Habertürk
Habertürk
        Edirne'de bir kişi çeltik kurutma makinesinde ölü bulundu

        Edirne'de bir kişi çeltik kurutma makinesinde ölü bulundu

        Edirne'nin Meriç ilçesinde bir kişi çeltik kurutma makinesinin içinde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.10.2025 - 23:24 Güncelleme: 17.10.2025 - 23:34
        Edirne'de bir kişi çeltik kurutma makinesinde ölü bulundu
        Edirne'nin Meriç ilçesinde bir kişi çeltik kurutma makinesinin içinde ölü bulundu.

        Olacak köyünde yaşayan Mustafa Başkut'tan (76) bir süre haber alamayan yakınları durumu jandarma ekiplerine haber verdi.

        Bölgede geniş çaplı arama çalışması başlatan ekipler, Başkut'u çeltik kurutma makinesinin içinde hareketsiz bir şekilde yatarken buldu.

        Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde Başkut'un öldüğü belirlendi.

        Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Başkut'un cesedi, Meriç Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

