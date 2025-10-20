Habertürk
Habertürk
        Edirne Haberleri

        Edirne'de pastanede çıkan yangın söndürüldü

        Edirne'de bir pastanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.10.2025 - 23:13 Güncelleme: 20.10.2025 - 23:13
        Edirne'de pastanede çıkan yangın söndürüldü
        Edirne'de bir pastanede çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kocasinan Mahallesi'ndeki pastanenin imalathane bölümünde elektrik panosundan yangın çıktı.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, AFAD, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle pastanede maddi hasar oluştu.

        Ekipler içeride biriken dumanı tahliye etmek için çalışma yaptı.

