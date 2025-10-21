Edirne Valisi Sezer'den 5. Kolordu Komutanı Aksoytürk'e ziyaret
Edirne Valisi Yunus Sezer, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk'ü ziyaret etti.
Edirne Valisi Yunus Sezer, 5. Kolordu Komutanı Tümgeneral Mehmet Cafer Aksoytürk’ü ziyaret etti.
Valilikten yapılan açıklamaya göre Sezer, Aksoytürk’e Tekirdağ'ın Çorlu ilçesindeki 5. Kolordu Komutanlığında ziyaret gerçekleştirdi.
Aksoytürk, ziyaret dolayısıyla Sezer'e teşekkür etti.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.