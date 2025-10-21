Habertürk
        Edirne Haberleri

        Edirne Valisi Sezer'den Tabakoğlu'na ziyaret

        Edirne Valisi Yunus Sezer, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.10.2025 - 17:09 Güncelleme: 21.10.2025 - 17:09
        Edirne Valisi Sezer'den Tabakoğlu'na ziyaret
        Edirne Valisi Yunus Sezer, Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, daha önce Trakya Üniversitesi Rektörlüğü yapan ve Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi olarak atanan Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na ziyarette bulundu.

        Vali Sezer, Tabakoğlu'na görevinde başarı diledi.

        Tabakoğlu da ziyaretten memnuniyet duyduğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

