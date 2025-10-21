Edirne Valisi Sezer'den Tabakoğlu'na ziyaret

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Sezer, daha önce Trakya Üniversitesi Rektörlüğü yapan ve Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi Başhekimi olarak atanan Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na ziyarette bulundu.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.