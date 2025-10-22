Habertürk
Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        İpsala Kaymakamlığı "anız yakanlara ceza kesmekten yoruldu"

        Edirne'nin İpsala İlçesi Kaymakamlığı çiftçileri anız yakmamaları hususunda uyardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.10.2025 - 09:48 Güncelleme: 22.10.2025 - 09:48
        
        

        Kaymakamlık tarafından yapılan sosyal medya paylaşımında, anız yakılan bir tarla ve yanan tarlanın dumanının kara yoluna sirayet ettiği görülen bir fotoğraf yer aldı.

        Açıklamada, anız yakımında başkasının canına, malına ve sağlığına zarar verildiğinin unutulmaması gerektiğine vurgu yapıldı.

        Bu görüntülerin İpsala'ya yakışmadığı ifade edilen açıklamada, "Artık bu çağ dışı anız yakma işinden toplum olarak vazgeçelim. İdare olarak ceza kesmekten yorulduk." denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

