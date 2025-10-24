Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplandı

        Edirne İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.10.2025 - 15:55 Güncelleme: 24.10.2025 - 15:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne İl Koordinasyon Kurulu toplandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı, Vali Yardımcısı Turgut Subaşı başkanlığında yapıldı.

        Devecihan Kültür Merkezi'nde gerçekleşen toplantıda, kurum ve kuruluşların 2025 yılı kamu yatırım programları değerlendirildi.

        Subaşı, toplantıda Edirne'de kamu kuruluşlarının 2025 yılı yatırım programlarında küçük, orta ve büyük ölçekli 335 projenin yer aldığını söyledi.

        Projelerin toplam bedelinin 79 milyar lirayı bulduğunu belirten Subaşı, "Bu projeler için önceki yıllarda 21,5 milyar lira harcanmış, 2025 yılında da 24 milyar lira ödenek kullandırılması öngörülmüştür. Üçüncü yatırım dönemi sonuna kadar yapılan çalışmalar dahilinde 9,6 milyar lira harcama yapılarak yüzde 40 yıllık harcama oranı sağlanmıştır. 2025 yılının üçüncü dönemi sonu itibariyle yapılan yatırım harcamalarının 9,3 milyar lirasını merkezi idare kuruluşlarımızın yaptığı görülmektedir. " dedi.

        Subaşı, belediyelerin 296 milyon liralık yatırım harcamasıyla yüzde 38 yıllık harcama oranı gerçekleştirdiğini ifade etti.

        Merkezi ve yerel yönetim kuruluşlarınca yapılan yatırım harcamaları sonucu programda yer alan 335 projeden 73'ünün bitirildiğini, 188'inin ise devam ettiğini anlatan Subaşı, şunları kaydetti:

        "Projelerden biri proje tasfiye edilmiş olup 73'ü ise ihale ve proje aşamasındadır. Uygulamaya konulan projelerin ilçelere göre dağılımı merkez 165, Keşan 45, Uzunköprü 22, İpsala 20, Havsa 13, Enez 13, Meriç 11, Lalapaşa 9, Süloğlu 5 olup 32 proje ise muhtelif ilçelerde gerçekleştirilmiştir.

        Projelerin 115’i tarım, 93'ü diğer kamu hizmetleri, 61'i eğitim, 27'si ulaştırma-haberleşme, 18'i sağlık, 12'si enerji, 7’si turizm, 2’si madencilik sektörlerinde uygulamaya konulmuştur. Dönem sonu itibariyle en çok harcama 5 milyar 757 milyon lira ile ulaştırma-haberleşme sektöründe gerçekleşmiştir."

        Toplantıya, belediye başkanları, kaymakamlar ve kurum müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yüzyılın Konut Projesi'ni açıkladı
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        RTÜK Başkanlığı'na Mehmet Danış seçildi
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        AKOM açıkladı! Sağanak ve fırtına ne kadar sürecek! 9 il için 'sarı' alarm!
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        CHP'nin kurultay davasına ret kararı
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        ABD: Gazze'de ateşkes tek seçenek
        15 yaşındaki arkadaşını benzinle yaktı iddiası!
        15 yaşındaki arkadaşını benzinle yaktı iddiası!
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Tedesco tam puan aldı!"
        "Hasret'i boğup kuyuya attım!" 6. cinayetini itiraf etti!
        "Hasret'i boğup kuyuya attım!" 6. cinayetini itiraf etti!
        Emirhan Topçu duvar oldu!
        Emirhan Topçu duvar oldu!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'nda kritik mesajlar
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        DNA testiyle kaderi değişti! Zeytin'den sevindiren haber
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        6 kilo 150 gram olarak doğdu
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        70 milyon yıllık dinozor yumurtası keşfedildi
        70 milyon yıllık dinozor yumurtası keşfedildi
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İmamoğlu'na casusluk soruşturması
        İşte ülke puanında son durum!
        İşte ülke puanında son durum!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Islanan telefonu pirince yatırmayın!
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Almanya’da 45, Türkiye’de 20 yıl prim
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı
        Ünlü şarkıcı hortuma yakalandı

        Benzer Haberler

        Trakya Üniversitesinin "mucit" öğrencileri elektrikli otonom araçlarıyla TE...
        Trakya Üniversitesinin "mucit" öğrencileri elektrikli otonom araçlarıyla TE...
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı düzenlendi
        Edirne'de "Vatan ve Kahramanlık Buluşmaları" programı düzenlendi
        Trakya Roket Takımı, "Bozdoğan" roketini daha yüksek irtifaya çıkarmayı hed...
        Trakya Roket Takımı, "Bozdoğan" roketini daha yüksek irtifaya çıkarmayı hed...
        Karadeniz'de hamsi bolluğu tezgahlara yansıdı
        Karadeniz'de hamsi bolluğu tezgahlara yansıdı
        Marmara'nın batısı için 'fırtına' uyarısı
        Marmara'nın batısı için 'fırtına' uyarısı