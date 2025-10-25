İpsala Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gazze'ye destek olmak amacıyla dayanışma kermesi düzenledi.

Kermeste öğrenciler ve veliler tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunulurken, elde edilen gelirin Gazze'ye yardım amacıyla kullanılacağı belirtildi.

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar kermese katılarak destek oldu.

- Kerman, sinema ve tiyatro salonu inşaatını inceledi

İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İpsala Belediyesi Sinema ve Tiyatro Salonu inşaatında incelemede bulundu.

Kerman, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, salonun kısa süre sonra hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

İpsala'da kültür ve sanat etkinliklerinin artacağını aktaran Kerman, "İpsala'mıza yakışır bir kültür ve sanat merkezi kazandırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlçemiz, artık yalnızca tarım ve ticaretle değil, kültür ve sanatla da anılacak." ifadelerini kullandı.