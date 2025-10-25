Habertürk
        Edirne Haberleri

Edirne'den kısa kısa

        Edirne'den kısa kısa

        İpsala Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gazze'ye destek olmak amacıyla dayanışma kermesi düzenledi.

        Giriş: 25.10.2025 - 10:03 Güncelleme: 25.10.2025 - 10:03
        Edirne'den kısa kısa
        İpsala Anadolu İmam Hatip Lisesi, Gazze'ye destek olmak amacıyla dayanışma kermesi düzenledi.

        Kermeste öğrenciler ve veliler tarafından hazırlanan yiyecekler satışa sunulurken, elde edilen gelirin Gazze'ye yardım amacıyla kullanılacağı belirtildi.

        İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İlçe Milli Eğitim Müdürü Zeynep Koçak Uyanık, öğretmen, öğrenci ve vatandaşlar kermese katılarak destek oldu.

        - Kerman, sinema ve tiyatro salonu inşaatını inceledi

        İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, İpsala Belediyesi Sinema ve Tiyatro Salonu inşaatında incelemede bulundu.

        Kerman, incelemenin ardından yaptığı açıklamada, salonun kısa süre sonra hizmet vermeye başlayacağını belirtti.

        İpsala'da kültür ve sanat etkinliklerinin artacağını aktaran Kerman, "İpsala'mıza yakışır bir kültür ve sanat merkezi kazandırmak için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. İlçemiz, artık yalnızca tarım ve ticaretle değil, kültür ve sanatla da anılacak." ifadelerini kullandı.

        - Üniversite öğrencilerine Gelibolu gezisi

        Trakya Üniversitesi İpsala Meslek Yüksekokulu öğrencileri, İpsala Belediye Başkanı Sayın Mehmet Kerman'ın desteğiyle düzenlenen Çanakkale Gelibolu Tarihi Alanı gezisine katıldı.

        İpsala Belediye Başkanı Mehmet Kerman, yaptığı açıklamada, öğrencilerin tarihi alanları yerinde görerek tarih bilinci edindiğini ve vatan sevgisini pekiştirme fırsatı bulduğunu belirtti.

        Çevre illere gezilerin süreceğini belirten Kerman, vatandaşlara her alanda hizmet vermeye gayret gösterdiklerini kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

