Trakya Üniversitesi (TÜ) Bilimsel Araştırma Topluluğu tarafından "9. Akademisyenliğe İlk Adım Sempozyumu" gerçekleştirildi.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Konservatuvar Salonu'nda düzenlenen sempozyumda akademisyenliğin temel ilkelerinden yapay zekanın sağlık alanındaki kullanımına kadar birçok konu ele alındı.

Sempozyum, Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sedat Üstündağ, Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Fulya Öz Puyan ve topluluğun başkanı İrem Çiço'nun açılış konuşmasıyla başladı.

Sempozyumun ilk oturumunda Prof. Dr. Selma Süer Gökmen "Etkili Sunum Teknikleri", ikinci oturumda Doç. Dr. Fatma Gülsüm Önal "Araştırma Etiği", üçüncü oturumda Prof. Dr. Ümit Nusret Başaran "Kariyer Basamaklarında Kanat Sesleri" başlıklı sunumları gerçekleştirdi.

Prof. Dr. Oğuzhan Erdem, Prof. Dr. Suat Erdoğan ve Doç. Dr. Ahmet Tolgay Akıncı da sempozyumda birer sunum yaptı.

Etkinlik, konuşmacılara teşekkür belgelerinin verilmesi ve geri bildirim oturumuyla sona erdi.