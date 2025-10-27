Edirne Devlet Tiyatrosu'nda "Aşk Listesi" oyunu sahnelenecek

Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda, Adana Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından sahnelenecek oyun, uzun zamandır yalnız yaşayan Bill'in, arkadaşının hediye ettiği aşk listesini doldurması ve ardından tanıştığı Justine ile arasında geçen süreci anlatıyor.

