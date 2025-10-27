Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Edirne Haberleri

        Edirne Devlet Tiyatrosu'nda "Aşk Listesi" oyunu sahnelenecek

        Edirne Devlet Tiyatrosu'nda, "Aşk Listesi" adlı oyun sanatseverlerle buluşacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.10.2025 - 14:06 Güncelleme: 27.10.2025 - 14:06
        ABONE OL
        ABONE OL
        Edirne Devlet Tiyatrosu'nda "Aşk Listesi" oyunu sahnelenecek
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Edirne Devlet Tiyatrosu'nda, "Aşk Listesi" adlı oyun sanatseverlerle buluşacak.

        Ekmekçizade Ahmet Paşa Kervansarayı'nda, Adana Devlet Tiyatrosu sanatçıları tarafından sahnelenecek oyun, uzun zamandır yalnız yaşayan Bill'in, arkadaşının hediye ettiği aşk listesini doldurması ve ardından tanıştığı Justine ile arasında geçen süreci anlatıyor.

        Norm Foster'in kaleme aldığı, 2 perdeden oluşan oyun, 1 saat 35 dakika sürüyor.

        Sinan Pekinton'un yönettiği "Aşk Listesi" oyunu, 4-5 ve 6 Kasım tarihlerinde saat 20.00'de sahnelenecek.

        Biletler, tiyatro gişesinden veya elektronik ortamdan temin edilebilecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Edirne haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Edirne Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Hacıosmanoğlu: 571 hakemin 152'si bahis oynuyor!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türk hakemliğinde bahis depremi!
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Türkiye'nin ilk hızlı tren fabrikası
        Bisikletiyle ölüme uçmuştu! Bilirkişi: Fren sisteminde işlem yapılmış!
        Bisikletiyle ölüme uçmuştu! Bilirkişi: Fren sisteminde işlem yapılmış!
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Tedesco'nun Gaziantep 11'i
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Karadağ Türk vatandaşlarına vizesiz geçişi askıya almayı planlıyor
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Topkapı Sarayı'nın gizli geçidi: Kedi kapısı
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        Yakılmış ceset anahtardan tespit edildi!
        MHP sundu: Yabancı dijital platformlara vergi artırılıyor
        MHP sundu: Yabancı dijital platformlara vergi artırılıyor
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Bokele'nin kırmızı kartı doğru mu?
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        Hilal 22 yaşındaydı... Mezuniyet sevinci yarım kaldı!
        "Bana göz kırptı"
        "Bana göz kırptı"
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        Arjantin'deki seçimleri Milei'nin partisi kazandı
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        27 Ekim - 2 Kasım haftası burç yorumlarınız
        "İlişki yaşamadım"
        "İlişki yaşamadım"
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Sizi de seyahat kaşıntısı tutuyor mu?
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        Ne yaptın kaptan? Ehliyetine el konuldu!
        "Yanlış anlayanlar var"
        "Yanlış anlayanlar var"
        Sayıları sadece 358 bin
        Sayıları sadece 358 bin
        Kimler geldi, kimler geçti!
        Kimler geldi, kimler geçti!

        Benzer Haberler

        Edirne'de sağanak etkili oluyor
        Edirne'de sağanak etkili oluyor
        Marmara Bölgesi için 'kuvvetli yağış' uyarısı
        Marmara Bölgesi için 'kuvvetli yağış' uyarısı
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'den kısa kısa
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan 4 şüpheli gözaltına alındı
        Yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
        Yoldan çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı
        Türk Yıldızları'ndan Edirne'de gösteri uçuşu
        Türk Yıldızları'ndan Edirne'de gösteri uçuşu