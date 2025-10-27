Edirne'de sağanak etkili oluyor

Beklenen yerel kuvvetli sağanakla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, yağış anında kuvvetli rüzgar ile ulaşımda aksamalara karşı vatandaşlara dikkatli ve tedbirli olmaları uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tekirdağ ve Kırklareli'nde de kuvvetli gök gürültülü sağanağın etkili olması bekleniyor.

